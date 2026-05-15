Mới đây, tin đồn hẹn hò giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên bất ngờ bùng nổ sau hàng loạt bằng chứng "về chung xe" và những khoảnh khắc tình tứ tại 1 buổi tiệc đã được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên MXH. Cũng từ đó, cái tên Trần Ngọc Vàng cũng được netizen truyền tai nhau. Tuy nhiên, với những khán giả theo dõi sát sao màn ảnh Việt, anh chàng sinh năm 1998 này không phải là một cái tên xa lạ, mà là một hành trình bền bỉ đi lên từ những lời chê bai để khẳng định vị thế "nam thần thực lực".

Từ "Quán quân đen đủi" đến cú lội ngược dòng ngoạn mục

Trần Ngọc Vàng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và sớm bộc lộ tài năng khi giành giải Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh không hề trải đầy hoa hồng.

Không phải ngẫu nhiên mà Trần Ngọc Vàng lại trở thành "người tình tin đồn" được dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền cho Tóc Tiên. Anh chàng sở hữu một ngoại hình hội tụ đủ các yếu tố của một nam thần hiện đại. Trần Ngọc Vàng có sống mũi cao thanh thoát, xương hàm góc cạnh nam tính và ánh mắt sâu vô cùng cuốn hút. Khác với vẻ đẹp "mềm mại" của nhiều nghệ sĩ trẻ, ở anh toát lên sự phong trần, mạnh mẽ nhưng vẫn rất lịch lãm. Với chiều cao ấn tượng (khoảng 1m78) và tỉ lệ cơ thể cân đối, nam diễn viên dễ dàng "cân" đẹp mọi phong cách thời trang, từ những bộ suit cao cấp trên thảm đỏ đến phong cách streetwear bụi bặm đời thường.

Chính lợi thế về ngoại hình và phong thái tự tin đã giúp Trần Ngọc Vàng trở thành cái tên "đắt sô" sự kiện trong năm 2026. Anh thường xuyên xuất hiện tại các buổi ra mắt sản phẩm của các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và công nghệ lớn. Gu thời trang ổn định và hình ảnh sạch, không scandal giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt các nhãn hàng. Sự xuất hiện của anh tại các sự kiện luôn thu hút ống kính truyền thông, minh chứng cho sức hút của một ngôi sao đang ở giai đoạn rực rỡ nhất.

Từng bị gán mác "thuốc độc phòng vé" khi các dự án đầu tay như Người Cần Quên Phải Nhớ hay phim Tết 2025 Yêu Nhầm Bạn Thân (đóng cùng Kaity Nguyễn) không đạt doanh thu như kỳ vọng. Anh thậm chí từng chia sẻ về áp lực khi bị nhận xét là "bình bông di động".

Không nản lòng trước những lời chê bai, nam diễn viên quê Ninh Thuận chọn cách im lặng và dùng vai diễn để trả lời. Anh sẵn sàng thử thách với những vai phụ nhưng giàu sức nặng để rèn giũa kỹ năng.

Khi "Vàng" thực sự tỏa sáng

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trần Ngọc Vàng khi anh liên tiếp có những vai diễn gây "địa chấn" trên cả màn ảnh rộng lẫn sóng truyền hình.

Trong bộ phim điện ảnh 18+ gây xôn xao gần đây, Trần Ngọc Vàng đã có màn lột xác kinh điển khi vào vai Chí một nhân vật có tâm lý lệch lạc, biến thái. Không còn hình ảnh nam thần lãng tử, anh khiến người xem ám ảnh bởi ánh mắt điên dại và diễn xuất nội tâm dữ dội. Vai diễn này chính thức giúp anh đập tan định kiến "diễn đơ".

Trái ngược với sự gai góc trên phim điện ảnh, anh lại khiến hội chị em "đổ gục" khi vào vai Phan Minh trong bộ phim truyền hình hot hit Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Với hình tượng tổng tài ấm áp, lịch lãm và những phản ứng hóa học ngọt ngào cùng Thùy Anh, anh chàng cho thấy khả năng biến hóa đa dạng "không giới hạn".

Anh cũng ghi điểm với vai cơ phó Khanh đầy quả cảm trong phim Tử Chiến Trên Không, cho thấy sự trưởng thành trong cách xử lý các vai diễn hành động, kịch tính.

Visual "cực phẩm" và sự đồng điệu với Tóc TiênSở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt góc cạnh sắc sảo, Trần Ngọc Vàng luôn nằm trong top những mỹ nam có ngoại hình sáng nhất thế hệ Gen Z. Sự chững chạc, phong trần của anh khi đứng cạnh một Tóc Tiên bản lĩnh, cá tính tạo nên một sự tương đồng kỳ lạ về năng lượng.

Khán giả tin rằng, sau những đổ vỡ, Tóc Tiên xứng đáng có một người đồng hành thấu hiểu và tài năng như Trần Ngọc Vàng. Dù thực hư mối quan hệ này ra sao, không thể phủ nhận rằng sức hút từ một "nam thần đóng phim cực đỉnh" kết hợp cùng "nữ hoàng giải trí" đang tạo nên một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt năm nay.