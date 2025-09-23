Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vừa gây tranh cãi dữ dội khi MV mới Anh Em Trước Sau Như Một tràn ngập hình ảnh gắn với một trang web cá độ, từ ly nước, áo cho đến bao bì. Ngay tối 22/9, Công an TP.HCM đã gửi giấy mời các thành viên và ekip thực hiện MV, phim ngắn liên quan để làm việc. Giữa lúc vụ việc còn đang nóng, cộng đồng mạng bất ngờ “đào” lại được quá khứ Sơn Tùng vướng nghi vấn quảng bá cho một trang web cá độ.

Cụ thể, một thương hiệu cá độ đã từng đăng tải video Sơn Tùng biểu diễn tại 1 đêm nhạc ở Đà Lạt vào cuối năm ngoái, tự giới thiệu là nhà tài trợ kim cương cho sự kiện. Cư dân mạng cho rằng đây là hành vi mạo danh nhằm mục đích PR trá hình cho game cá độ.

Hình ảnh Sơn Tùng được cho là có liên quan đến 1 trang web cá độ

Tuy nhiên, sau khi chúng tôi liên hệ xác minh thông tin với M-TP Talent, đại diện công ty đã có những chia sẻ làm rõ về sự việc này. Theo đó, Công ty TNHH TZ Việt Phát - đơn vị tổ chức FlyFest 2024 - đã ký hợp đồng biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent để mời nghệ sĩ tham gia sự kiện. Theo M-TP Talent, công ty không hề có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ này, và việc tên website xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài nội dung hợp đồng giữa hai bên.

Ngay sau khi phát hiện, M-TP Talent đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát giải trình. Trong phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, TZ Việt Phát thừa nhận tự ý hợp tác với thương hiệu cá độ này với tư cách nhà tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent. Hiện M-TP Talent đang đề nghị chấm dứt việc sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin của nghệ sĩ, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc.

cả nam ca sĩ và ekip đều không hề được thông tin về sự tồn tại của website cá độ này xuyên suốt chương trình

Như vậy, Sơn Tùng thật sự biểu diễn tại đêm nhạc có website cá độ đóng vai trò là nhà tài trợ kim cương. Nhưng, cả nam ca sĩ và ekip đều không hề được thông tin về sự tồn tại của website cá độ này xuyên suốt chương trình.

Ngoài ra, M-TP Talent còn đính kèm công văn phản hồi từ Công ty TNHH TZ Việt Phát số 24/VP ngày 17/10/2024, trong đó đơn vị tổ chức đã thừa nhận trách nhiệm và xin lỗi về sự việc này.

Toàn bộ công văn từ phía đơn vị tổ chức:

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Căn cứ văn bản số 7753/UBND-VX4 ngày 16 tháng 09 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất chủ trương tổ chức chương trình Lễ hội âm nhạc “Vươn cao 24” của Công ty TNHH TZ Việt Phát tại Sân vận động Đà Lạt.

Căn cứ văn bản số 7889/UBND-VX4 ngày 19 tháng 09 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất thay đổi thời gian tổ chức chương trình Lễ hội âm nhạc “Vươn cao 24”của Công ty TNHH TZ Việt Phát.

Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ số 001.2024/HDDV/TZVP-TALENT ký ngày 27/08/2014, VIỆT PH giữa M-TP Talent và TZ Việt Phát.

Nhằm hưởng ứng thành phố Đà Lạt đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo Âm nhạc” của UNESCO; Hưởng ứng sự kiện chào mừng Festival hoa lần thứ X tại thành phố Đà Lạt 2024, chúng tôi mong muốn tổ chức một chương trình Lễ hội âm nhạc với chủ đề “Fly Fest 24 – Vươn cao 24” để truyền tải đến tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên một khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới, luôn nổ lực hết mình phá vỡ mọi giới hạn và tự tin bộc lộ cá tính của bản thân để đạt được thành công trong tương lai.

Qua đó, chúng tôi muốn cùng góp sức quảng bá các giá trị nghệ thuật, văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người thành phố Đà Lạt, thu hút khách du lịch đến với thành phố Đà Lạt và đưa Đà Lạt trở thành vùng đất tươi đẹp trong mắt những du khách trong và ngoài nước.

Chính vì vậy, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp này, chúng tôi đã nhận lời mời tài trợ từ đơn vị truyền thông là OkVIP Media, tuy nhiên vô hình chung chúng tôi đã không nhận ra rằng đây là trang truyền thông thường xuyên quảng cáo cho các hoạt động cá cược bóng đá quốc tế và các trò chơi mang tính chất cá cược khác, mà chỉ cho rằng nó tách biệt hoàn toàn và không liên quan tới trang cá độ Okvip, chỉ đơn thuần là đơn vị truyền thông có đầy đủ giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện theo yêu cầu của OkVIP Media là cho logo lên backdrop cảm ơn nhà tài trợ và chạy logo

OkVIP Media trên màn hình led 60s. Và hiện tại, khi nhận thức rõ vấn đề, chúng tôi đã không thực hiện bất cứ hoạt động truyền thông nào liên quan đến đơn vị tài trợ này.

Chúng tôi vô cùng hối hận vì đã nhận lời đề nghị hợp tác này mà không tìm hiểu kỹ càng hơn. Chúng tôi thành thật xin lỗi nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và Công ty cổ phần M-TP Talent vì đã gây ra những ồn ào trên mạng xã hội trong khoảng thời gian vừa qua. Chúng tôi cam kết những giá trị chúng tôi mang lại đều bắt nguồn từ sự rõ ràng, chân thật và đúng với luật pháp hiện hành. Những sai xót trên là bài học lớn giúp chúng tôi có cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn trong việc lựa chọn đơn vị đồng hành và tài trợ. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh, sửa đổi và thành thật xin lỗi Quy nghệ sĩ và Quý công ty. Chúng tôi tin rằng sẽ không có bất kì sự cố nào được lặp lại và mong rằng Quý nghệ sĩ và Quý công ty sẽ xem xét bỏ qua cho sự thiếu xót này.

Chúng tôi đã rất nỗ lực để hoàn thành chương trình một cách chỉnh chu nhất mặc dù gặp rất nhiều khó khăn. Kính mong Quý công ty xem xét và giải quyết.

Chúng tôi chân thành cảm ơn và thành thật xin lỗi!