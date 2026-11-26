Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Hà Còi và Meichan liên tục nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, sau hai màn “đánh úp” là màn cầu hôn trên bầu trời Florida (Mỹ) và lễ dạm ngõ, chuyện tình của cặp đôi càng khiến dân tình thích thú. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau khoảnh khắc cầu hôn triệu view ấy là một tình huống dở khóc dở cười: Meichan từng định không lên máy bay, suýt khiến người chuẩn bị nhẫn phải thay đổi cả kế hoạch!

Chia sẻ trong cuộc trò chuyện mới đây, Hà Còi cho biết cầu hôn Meichan là việc anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh muốn tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt để “nửa kia” cảm nhận được sự chân thành, chứ không nhất thiết phải xa xỉ hay hoành tráng.

Clip: Hà Còi và Meichan chia sẻ về màn cầu hôn trên bầu trời Florida (Mỹ) (Nguồn: ID.14 - KingPro & TeamShow)

Ban đầu, Hà không có kế hoạch cầu hôn tại Mỹ. Chỉ đến khi chuyến đi xuất hiện, anh mới nhận ra đây là cơ hội phù hợp. Nhờ có dịp hợp tác với ngôi trường bay nơi từng theo học, Hà nảy ra ý tưởng cầu hôn bạn gái ngay trên máy bay. Anh âm thầm chuẩn bị nhẫn, liên hệ với trường bay để sắp xếp và nhận được sự hỗ trợ từ mọi người.

Tuy nhiên, kế hoạch cũng có những yếu tố không chắc chắn. Hà đã lâu không quay lại trường, cũng không biết liệu mình có thể điều khiển chiếc máy bay đó như trước hay không. Vì thế, anh vẫn mang nhẫn theo và chuẩn bị phương án dự phòng: Nếu không thể cầu hôn trên máy bay, một địa điểm khác, có thể là New York, cũng được.

Về phía Meichan, cô thực chất đã biết bạn trai có ý định cầu hôn trong năm nay. Bởi lẽ từ đầu năm, cả hai từng có một buổi trò chuyện kéo dài 4 tiếng, trong đó Hà hỏi về dự định cá nhân của Meichan để xem cô nàng đã sẵn sàng bước vào hôn nhân hay chưa.

“Mình biết anh Hà có ý định cầu hôn trong năm nay vì anh ấy đã nói từ đầu năm. Hai đứa từng có buổi trò chuyện 4 tiếng, anh hỏi mình có dự định học thạc sĩ, chuyển đổi công việc hay kế hoạch gì khác không để biết mình đã sẵn sàng kết hôn chưa. Sau đó, bọn mình còn trao đổi nhiều chuyện, trải qua các thủ tục cần thiết. Anh Hà sang nói chuyện với bố mẹ mình, hai bên gia đình gặp gỡ, ăn cơm và sau Tết cũng đã thống nhất được nhiều việc. Vì thế, mình biết anh Hà sẽ cầu hôn, chỉ không biết thời điểm nào”, Meichan nói.

Màn cầu hôn của cặp đôi từng khiến dân mạng dành nhiều sự ngưỡng mộ, thích thú (Ảnh: IGNV)

Thế nhưng, có một chuyện mà đến hiện tại, Meichan mới tiết lộ với bạn trai. Hóa ra, trước chuyến đi Mỹ, anh Duy - quản lý kiêm người bạn thân của cô đã phần nào đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Khi nghe Meichan kể sẽ sang Mỹ cùng Hà, anh Duy liền nhắc: “Cẩn thận Hà cầu hôn đấy!”.

Meichan chia sẻ: “Có một chuyện chắc anh Hà chưa biết, hôm nay mình mới kể. Hôm đó ở văn phòng TP.HCM, anh Duy - quản lý kiêm người bạn thân của mình - nghe chuyện mình sang Mỹ cùng anh Hà liền nhắc: “Cẩn thận Hà cầu hôn đấy!”. Lúc ấy mình chưa có visa, lại bận nhiều công việc nên còn nhờ anh Duy sang hỗ trợ anh Hà. Anh Duy bảo mình cứ xin visa, anh ấy sẽ hướng dẫn làm hồ sơ”.

Đến ngày cầu hôn, một tình huống bất ngờ khác lại xuất hiện. Meichan bị ốm, cơ thể rất mệt và ngủ trưa li bì dù bình thường không có thói quen này. Khi tỉnh dậy, cô liên tục được bạn trai nhắc: “Hôm nay em phải xinh nhé”. Meichan còn hài hước nghĩ bụng: “Ủa, thế bình thường mình không xinh à?”.

Vì quá mệt, cô thậm chí đã định không lên máy bay, còn đề xuất hay là cứ gắn camera để Hà Còi quay một mình. May mắn, cuối cùng Meichan vẫn quyết định tham gia chuyến bay. Và thế là màn cầu hôn triệu view đã diễn ra trọn vẹn, với rất nhiều nước mắt từ cô gái vốn tự nhận mình là người đa sầu đa cảm, dễ xúc động.

Meichan cũng hài hước nhận xét khoảnh khắc ấy: “Mình khóc rất nhiều, thực sự vô cùng bất ngờ, khá là Gu Jun Pyo (nam chính phim Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - PV) đấy. Anh Duy còn đùa rằng suýt nữa anh ấy đã là người được cầu hôn trên bầu trời Florida”.

Nhìn lại khoảnh khắc đặc biệt ấy, Hà Còi cho biết sau cùng, địa điểm hay cách thực hiện không quan trọng bằng cảm xúc của hai người. Khi nhìn nhau và bày tỏ tình cảm, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại sự chân thành. Đó cũng là điều anh mong Meichan sẽ nhớ về màn cầu hôn này.

Hà Còi và Meichan nhận nhiều lời khen bởi ngoại hình, học vấn, tính cách đều xứng đôi (Ảnh: Trung Lê)

Hà Còi và Meichan là hai gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng. Meichan tên thật là Hà Trang, sinh năm 2000, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, YouTuber, từng có thời gian du học tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Hà Còi (Bùi Thanh Hà, SN 2001) là một phi công kiêm nhà sáng tạo nội dung, được nhiều người biết đến qua những video chia sẻ cuộc sống và chuyện tình cảm.

Theo chia sẻ của cặp đôi, câu chuyện của cả hai bắt đầu khá tình cờ từ mạng xã hội. Hà Còi là người chủ động theo dõi Meichan trước, sau đó cả hai có cơ hội trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Từ những tương tác ban đầu, cặp đôi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Cả hai đã tổ chức lễ dạm ngõ, chuẩn bị cho đám cưới sắp tới (Ảnh: IGNV)

Một trong những cột mốc đáng nhớ của chuyện tình này là màn cầu hôn bất ngờ trên máy bay tại Mỹ, được Hà Còi ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Không lâu sau đó, cả hai tiếp tục khiến cư dân mạng bất ngờ khi tổ chức lễ dạm ngõ, chính thức tiến thêm một bước trên hành trình về chung một nhà.

Đến hiện tại, chuyện tình của Hà Còi và Meichan đang nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Không ít người liên tục “chấm hóng” về kế hoạch đám cưới sắp tới của cặp trai tài gái sắc này!