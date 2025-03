Phi công phát hiện 'chiếc diều' khi chuẩn bị hạ cánh ở sân bay Nội Bài

Cụ thể: vào lúc 16h15 chiều ngày 30/3, tổ lái chuyến bay VN1600 hành trình Tuy Hòa (Phú Yên)-Hà Nội đã phát hiện một chiếc diều xuất hiện ở độ cao khoảng 500 feet, cách đầu thềm đường cất hạ cánh 11L của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chỉ khoảng gần 3km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ tổ bay, Đài chỉ huy đã khẩn trương thông báo đến các đơn vị chức năng để xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay. Rất may, chuyến bay VN1600 đã hạ cánh an toàn.

Máy bay hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Nội Bài.

Theo thống kê từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong năm 2024 đã ghi nhận 9 vụ việc liên quan đến thả diều, bóng bay và các vật thể bay khác tại khu vực lân cận sân bay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

"Chỉ một chiếc diều nhỏ nếu va chạm vào cánh hoặc động cơ máy bay cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hạ cánh, vốn là thời điểm nhạy cảm nhất về an toàn", lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho hay.

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo, người dân khu vực phụ cận sân bay tuyệt đối không thả diều, bóng bay, hoặc bất kỳ vật thể bay nào trong hành lang an toàn hàng không.

Theo quy định chuyên ngành hàng không, hành lang an toàn hoạt động bay được xác định là bán kính 8km tính từ điểm quy chiếu sân bay. Khu vực này yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt mọi hành vi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, trong đó có thả diều, bóng bay, flycam, thả đèn trời…