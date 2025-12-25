Phép màu y khoa: Em bé chào đời sau 9 tháng phát triển ngoài tử cung, người mẹ không hề biết bản thân mang thai

Nhân vật chính là Suze Lopez, 41 tuổi, y tá khoa cấp cứu tại thành phố Bakersfield. Trước khi bước vào ca phẫu thuật theo lịch hẹn, Lopez được thực hiện xét nghiệm thai kỳ định kỳ và bất ngờ cho kết quả dương tính. Các bác sĩ sau đó phát hiện cô không chỉ mang thai, mà còn đang mang một em bé đủ tháng phát triển bên ngoài tử cung, bị che khuất hoàn toàn phía sau một khối u nang buồng trứng nặng gần 10 kg.

Bác sĩ qua siêu âm phát hiện thai nhi nằm ngay phía dưới khối u nang buồng trứng khổng lồ của người phụ nữ (Nguồn ảnh: Cedars-Sinai)



Lopez đã trải qua một ca phẫu thuật đặc biệt tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles), nơi các bác sĩ đồng thời lấy thai và cắt bỏ khối u nang. Ca can thiệp phức tạp này có sự tham gia của khoảng 30 nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau.

Sau khi em bé chào đời, Lopez bị xuất huyết nghiêm trọng, buộc đội ngũ y tế phải truyền tổng cộng 11 đơn vị máu để ổn định tình trạng.

Em bé, được đặt tên là Ryu, nặng 3,6 kg khi sinh. Ryu có mái tóc dày và được chuyển ngay đến khoa hồi sức sơ sinh (NICU) để theo dõi. Các bác sĩ cho biết, xét trên hoàn cảnh đặc biệt, tình trạng sức khỏe của Ryu là đáng kinh ngạc.

Gia đình Lopez (Ảnh: Cedars-Sinai)

“Tôi thực sự choáng ngợp trước cậu bé này. Em đã vượt qua mọi tỷ lệ rủi ro” bác sĩ Sara Dayanim, chuyên gia trẻ sơ sinh tại Cedars-Sinai Guerin Children’s, chia sẻ trong đoạn video đi kèm thông báo chính thức “Đây là một trường hợp gần như không tưởng”.

Theo hồ sơ y khoa, Lopez được phát hiện mang thai khi chuẩn bị phẫu thuật loại bỏ u nang buồng trứng nặng khoảng gần 10 kg, khối u lành tính nhưng đã phát triển âm thầm trong nhiều năm. Do vốn có chu kỳ kinh nguyệt không đều và thường xuyên khó chịu vùng bụng, Lopez không hề nghi ngờ mình đang mang thai.

Cô đã thông báo tin vui cho chồng là Andrew ngay tại một trận đấu bóng chày của đội Los Angeles Dodgers. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, Lopez bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội và phải nhập viện khẩn cấp tại Cedars-Sinai.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện huyết áp của Lopez tăng cao bất thường. Sau khi tiến hành xét nghiệm máu, chụp MRI và siêu âm, họ xác định đây là một trường hợp thai ngoài tử cung ở ổ bụng cực kỳ hiếm. Thai nhi nằm gần gan, phần lưng tựa lên tử cung.

“Chính em bé phát triển phía sau khối u đã đẩy các cơ quan khác ra ngoài, khiến bệnh nhân không hề biết mình đang mang thai,” bác sĩ John Ozimek, Giám đốc y khoa khoa Sản và Chăm sóc Thai kỳ nguy cơ cao tại Cedars-Sinai, cho biết. Ông nhấn mạnh: “Một thai kỳ sống sót và phát triển xa khỏi tử cung đến mức này gần như chưa từng có tiền lệ.”

Theo thống kê, thai ngoài tử cung chiếm khoảng 2% tổng số ca mang thai, trong đó 95% xảy ra ở vòi trứng. Thai ngoài tử cung trong ổ bụng chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp, và đều được xem là đe dọa tính mạng, do nguy cơ vỡ cơ quan và xuất huyết nghiêm trọng. Phần lớn các trường hợp như vậy không thể duy trì thai kỳ.

Tuy nhiên, y văn thế giới vẫn ghi nhận một số ca cực kỳ hiếm khi thai ngoài tử cung ở ổ bụng được phát hiện muộn nhưng vẫn cho ra đời những em bé khỏe mạnh.

Trong trường hợp của Lopez, các bác sĩ phải đồng thời xử lý nhau thai và hệ mạch máu bám trong ổ bụng, loại bỏ khối u buồng trứng khổng lồ và đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con.

“Đó là một thử thách chưa từng có, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công,” bác sĩ Michael Manuel, chuyên gia ung thư phụ khoa tại Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center, chia sẻ.

Lopez cho biết cô đã mong mỏi có thêm con suốt nhiều năm. Hiện tại, cô đã có một con gái ở tuổi thiếu niên.

“Tôi không thể tin rằng sau 17 năm cầu nguyện và cố gắng, tôi lại mang thai thật sự,” Lopez xúc động nói. “Giờ đây tôi trân trọng mọi điều nhỏ bé nhất. Mỗi ngày đều là một món quà, và tôi sẽ không bao giờ lãng phí nó.”

(Nguồn: Live Science)