Phẫu thuật nội soi cho nữ bệnh nhân 52 tuổi bị viêm phần phụ dính khó

Trưa 28/3, Bệnh viện 199, Bộ Công an tiến hành thành công ca phẫu thuật nội soi viêm phần phụ khó cho nữ bệnh nhân 52 tuổi, người Nghệ An. Đáng chú ý, cách đây 1 tháng, bệnh nhân này đi khám nhiều lần và điều trị nội khoa tại một Bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An với chấn đoán “Viêm phần phụ” nhưng không thuyên giảm. Do đau bụng vùng hạ vị nặng, áp-xe phần phụ trái, bệnh nhân đã được người nhà đưa vào Khoa cấp cứu Bệnh viện 199.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cho nữ bệnh nhân

Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết, phần phụ trái của bệnh nhân có khối kích thước 3cm, khối thưa âm vang kích thước 26x25mm, khí hư đặc sánh. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân không đáp ứng với điều trị nội khoa, được tiến hành các thủ tục, xét nghiệm tiền phẫu, sau đó chuyển mổ nội soi trong ngày. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ quan sát thấy mặt sau tử cung viêm dính vào sau trực tràng, 2 bên vòi trứng - buồng trứng dính chặt vào các quai ruột non. Phần phụ trái có khối áp-xe kích thước 3x4cm bao quanh buồng trứng trái, buồng trứng trái mủn nát; Phần phụ phải có khối áp-xe kích thước 1x3cm.

Bệnh nhân đã được ê-kíp phẫu thuật gỡ dính, cắt phần phụ 2 bên và súc rửa ổ bụng bằng Povidine. Ca phẫu thuật kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau phẫu thuật bệnh nhân ổn và được theo dõi tại phòng hậu phẫu. BS.CKI Doãn Thị Thanh Hoa – phụ trách Đơn vị Sản Phụ sản – Nhi, Bệnh viện 199 cho biết, viêm phần phụ là một trong những vấn đề phụ khoa phổ biến ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh lý này xuất phát từ vi khuẩn thường gây nên nhiễm trùng trong vùng chậu, ảnh hưởng đến vòi trứng, buồng trứng, và có thể lan sang các cơ quan lân cận như ruột và bàng quang.

Bác sĩ khuyến cáo thêm, viêm phần phụ là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không chú trọng thì phụ nữ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Vì vậy việc nhận biết và điều trị kịp thời, cùng với việc thực hiện vệ sinh đúng cách và tái khám phụ khoa định kỳ là rất quan trọng để ngăn ngừa biến chứng và giữ gìn sức khỏe cho người phụ nữ.