Phẫu thuật khối u khổng lồ vùng mặt cho nữ bệnh nhân 40 tuổi

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân P. (40 tuổi, trú tại Thái Bình), sinh ra trong 1 gia đình khó khăn, cả 3 anh chị em đều bị căn bệnh nan y với đầy các khối u ở khắp cơ thể. Bố mẹ mất sớm nên ba anh chị em cùng nương tựa nhau qua ngày.



Do hoàn cảnh quá khó khăn không có điều kiện đi chữa bệnh nên khối u trên mặt ngày càng phát triển. Mũi và môi trên phì đại hơn 10 lần. Quá nửa mặt phát triển thành 1 khối u to như phần đầu còn lại. Toàn bộ nhãn cầu, ổ mắt bị đẩy lồi rơi hẳn ra ngoài cùng các mạch máu tăng sinh. Cho đến ngày khối u to nhanh, sưng đau, căng tức tưởng như sắp vỡ, ba chị em mới quyết tâm đưa em út đi chữa bệnh.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Qua thăm khám, chụp chiếu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu mặt trái. Khối u bẩm sinh ngoài việc phát triển rầm rộ ra bên ngoài còn làm tiêu cả 1 phần lớn xương cánh bướm của hộp sọ và ổ mắt. Một phần lớn khối u từ não phát triển ra ngoài làm cho nhãn cầu rơi ra khỏi ổ mắt, khối u thông thương trực tiếp với não bộ.

Bệnh nhân có khối u lớn vùng mặt. Ảnh: BVCC

Chưa kể do đặc thù của loại u khổng lồ này, được cấp máu bằng một loạt hệ thống mạch máu chằng chịt trong và ngoài sọ làm cho khối u lúc nào cũng đập theo nhịp mạch và luôn nóng hơn các vùng khác trên cơ thể 1 đến 2 độ C khiến cho khả năng điều trị rất khó khăn. Khi phẫu thuật có thể tiềm ẩn nguy cơ chảy máu gây tử vong ngay trong ca mổ, hoặc viêm màng não hay dò dịch não tủy nhiễm trùng nặng sau mổ.



Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, các bác sĩ chuyên khoa Tạo hình Hàm mặt đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa toàn bệnh viện, phương án phẫu thuật đã được các chuyên gia bàn bạc kỹ càng tỉ mỉ. Điều trị phẫu thuật có thể sẽ phải tiến hành theo từng giai đoạn để đảm bảo tối đa sự an toàn tính mạng cho người bệnh.

Trong lần mổ đầu tiên, các bác sĩ tạo hình hàm mặt sẽ phải tính toán để có thể cắt được 70 - 80% khối u mà không để mất máu quá nhiều, tiếp theo các bác sĩ phẫu thuật thần kinh sẽ phải bóc tách khối u ra khỏi tổ chức não bộ, đặt các tấm meche nhân tạo để hạn chế tổ chức não không phát triển ra ngoài khối u.

Sau đó, các bác sĩ tạo hình thẩm mỹ sẽ tìm cách cầm máu và đóng kín khâu tạo hình lại được tổn thương. Cả mổ kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ. Để giảm nguy cơ mất máu ồ ạt, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã phải tiến hành can thiệp nút chọn lọc các nhánh mạch cấp máu cho u trước mổ.

TS.BS Đào Văn Giang, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ cho biết: Sau hơn 2 tuần theo dõi chăm sóc hậu phẫu tích cực, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống qua miệng, tự ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng. Phần lớn khối u đã được cắt bỏ, chị như trút bỏ được cả 1 gánh nặng trên mặt để tìm về cuộc sống thường ngày. Vết thương đang được chăm sóc thay băng chờ hồi phục trước khi có thể tiến hành phẫu thuật tiếp phần môi mũi còn lại.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm: Bệnh u xơ thần kinh là bệnh do đột biến, biến đổi cấu trúc gen trên nhiễm sắc thể số 17, sự biển đổi này ảnh hưởng đến gen quy định về xơ sợi thần kinh làm phát triển khối u không kiểm soát được theo chiều hướng lành tính hoặc cả ác tính.