Phẫu thuật Crossen điều trị sa sinh dục cho cụ bà 77 tuổi

Ca phẫu thuật sa sinh dục cho bệnh nhân N.T.T

Hơn 10 năm "cố chịu đựng" vì bệnh vùng kín khó nói



Ở tuổi 77, một bên mắt đã mờ đục nhưng bà N.T. T vẫn còn khá minh mẫn. Khi được hỏi về lý do chậm đi khám chữa, bà T. cho biết: Thời trẻ gia cảnh khó khăn, đến năm bà 45 tuổi mới lấy chồng và sinh con. Sau sinh, bà không có điều kiện kiêng khem, ở cữ như nhiều người phụ nữ khác, phải làm công việc đồng áng nặng nhọc cùng với sức khỏe yếu (thương binh hạng 2/4) nên bà đã có dấu hiệu sa tử cung từ thời điểm này.

Khi ngoài 60 tuổi, bà T. mãn kinh hoàn toàn. Bản thân cũng nhận thấy bất thường ở vùng kín nhưng vì ngại, xấu hổ nên hơn chục năm nay bà đều giấu không chia sẻ bệnh tình với các con, nhiều lúc thấy đau, đi lại vướng víu, khó chịu bà đều cố chịu đựng. Cho đến gần đây, vì khối sa sinh dục to bằng quả cam sành gây ảnh hưởng đến cuộc sống, đau nhiều, tiểu buốt, són tiểu… bà mới thổ lộ và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn điều trị.

Sau khi thăm khám và siêu âm, các bác sĩ nhận thấy toàn bộ cổ tử cung, tử cung của bệnh nhân T. đã sa ra ngoài âm hộ mức độ III, đã có biến chứng về đường tiểu, bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa để đảm bảo sức khỏe trong cuộc sống sinh hoạt sau này.

Phẫu thuật Crossen điều trị dứt điểm sa sinh dục cho bệnh nhân cao tuổi

Bà N.T.T (77 tuổi) thăm khám trước phẫu thuật cùng BS CKI Đỗ Thị Huệ

Trước khi tiến hành ca phẫu thuật, các bác sĩ tại Bệnh viện Bảo Sơn đã thực hiện thăm khám sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân T, xác nhận cơ thể có thể đáp ứng được với ca phẫu thuật, đồng thời có sự chăm sóc tốt nhất về mặt tinh thần giúp bệnh nhân và gia đình hoàn toàn yên tâm trước khi bước vào phòng mổ.



Trường hợp của bà T. sau khi tiến hành hội chẩn, ThS.BS Nguyễn Bá Phê (Trưởng khoa Sản, BVĐK Bảo Sơn) và Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Huệ (Nguyên Phó Trưởng khoa khám bệnh - BV Phụ sản Trung ương) quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật Crossen cắt toàn bộ tử cung qua đường âm đạo, làm lại thành trước âm đạo và thành sau âm đạo để điều trị triệt để sa sinh dục.

Phương pháp Crossen tuy mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, có thể điều trị bệnh triệt để và phục hồi được thành âm đạo nhưng là phương pháp phẫu thuật rất phức tạp, đặc biệt trên cơ địa người cao tuổi, thể trạng gầy nhỏ như bệnh nhân T. nên đòi hỏi phẫu thuật viên phải có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, sau khoảng 01 tiếng, ca phẫu thuật do trực tiếp ThS. BS Nguyễn Bá Phê, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Huệ đã thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt.

Người nhà bệnh nhân N.T.T chia sẻ: "Gia đình tôi được người thân giới thiệu đến Bệnh viện Bảo Sơn điều trị bệnh sa sinh dục. Tôi và gia đình được bác sĩ giải thích, tư vấn cụ thể về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị sa sinh dục cho bà nội tôi, gia đình tôi rất hài lòng, đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bảo Sơn".

Tại BVĐK Bảo Sơn đã phẫu thuật thành công cho rất nhiều trường hợp sa sinh dục độ tuổi ngoài 70-80 tuổi như bệnh nhân N.T.T đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối. Từ ca bệnh này, các bác sĩ Sản phụ khoa BVĐK Bảo Sơn đưa ra lời khuyến cáo, bệnh sa tử cung là một căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi, gặp nhiều ở vùng nông thôn, miền núi do sinh nở nhiều lần, làm việc nặng nhọc, không được đỡ đẻ an toàn, điều kiện kinh tế khó khăn, chăm sóc sức khỏe kém dẫn tới tử cung bị sa xuống qua phần âm đạo. Khi thăm khám, tuỳ vào mức độ sa sinh dục và tình trạng sức khỏe, độ tuổi của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị thích hợp.

Sa sinh dục là bệnh lý hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị dứt điểm được, vì vậy khuyến cáo chị em phụ nữ nếu phát hiện bất kỳ triệu chứng nào của bệnh hãy tới cơ sở y tế uy tín thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời tránh các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống.