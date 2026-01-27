Mới đây, trên mạng xã hội TikTok, một hội nhóm người hâm mộ Steven Nguyễn gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nam diễn viên diễn xuất cùng Phạm Thoại trong một phân đoạn tình cảm. Một bên diễn nét bá đạo còn một bên diễn nét ngượng ngùng, e thẹn. Chính sự đối lập này khiến nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng xem clip mà “ngại lây”, không ít người vừa bật cười vừa tỏ ra bối rối.

Phát ngượng với Phạm Thoại và Steven Nguyễn khi đóng phim cùng nhau. Clip: Steam của Steven Nguyễn.

"Nể Steven Nguyễn thật, vai nào cũng dám nhận", "Xem đến đâu là phát ngượng đến đó", Ta nói nhìn ánh mắt anh Steven nó tình thì thôi nhé. Nhìn qua Phạm Thoại cười ngất đi", "Dám đóng thì khán giả dám coi hả", "Tôi tin chắc là giờ cả hai xem lại clip này cũng phát ngượng ấy chứ", "Sao cả hai diễn mà nhịn cười được hay vậy",... là những bình luận của cư dân mạng về phân đoạn phim ngắn đang viral này.

Nhiều cư dân mạng nhầm tưởng đây là dự án mới của cả hai, tưởng Phạm Thoại comback sau ồn ào lại đóng cùng Steven Nguyễn - nam diễn viên vẫn suy trì độ hot sau thành công của Mưa Đỏ.

Tuy nhiên trên thực tế, đoạn clip này được ghi lại từ năm 2024.

Thời điểm đó, Phạm Thoại vẫn chưa vướng vào lùm xùm liên quan đến hoạt động từ thiện và đang ở giai đoạn nổi tiếng, trong khi Steven Nguyễn cũng chưa tạo được nhiều tiếng vang như hiện tại.

Đó cũng là lần đầu tiên Steven Nguyễn đóng phim cổ trang. Dự án do Phạm Thoại bỏ ra 5 tỷ đầu tư có tên Chuyển Mệnh. Phạm Thoại cũng là lần đầu đóng phim, đảm nhận vai Thuỵ hay Phương Thị - có mối tình thanh mai trúc mã với đàn anh hơn 10 tuổi - Steven Nguyễn trong phim. Còn ngoài đời cả hai chỉ cách nhau 6 tuổi. Dù không khai thác sâu chuyện tình cảm, nhưng cặp đôi vẫn thực hiện nhiều phân cảnh mùi mẫn.

Thời điểm này chia sẻ với truyền thông, Steven Nguyễn cho biết ấn tượng ban đầu của mình về Phạm Thoại là sự hung dữ, nhưng bên ngoài lại rất trầm tính.

Thời điểm này, dự án cũng được quan tâm trên MXH, đặc biệt là các phân cảnh diễn chung của cặp đôi này. Sau 2 năm, cả Phạm Thoại và Steven Nguyễn đều có nhiều thay đổi, đặc biệt là trong công việc.

Steven Nguyễn đóng cặp Phạm Thoại ở dự án cổ trang Chuyển Mệnh.

Phạm Thoại mới đây đã tái xuất với diện mạo mới - không còn để tóc dài hay giả nữ mà để tóc ngắn, mặc vest.

Đồng thời, nam TikToker này cũng ẩn/xóa các bài đăng trước đó, cùng chia sẻ những dòng caption "Phiên bản 2026/ Một chặng đường mới" khiến nhiều cư dân mạng cho rằng anh chàng thông báo bắt đầu sau những biến cố.

Phạm Thoại mới đây nhất. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Phạm Thoại từng là một TikToker gây chú ý với các phiên livestream bán hàng khủng, doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Năm 2025, Phạm Thoại liên tục vướng vào ồn ào. Từ việc bị chỉ trích thiếu minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện, buộc phải livestream công khai sao kê giữa "tâm bão dư luận", đến chuyện gần như bị rút khỏi show thực tế. Sau khi công an công bố kết luận mẹ bé Bắp dùng tiền đúng mục đích và vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp, Phạm Thoại mới rục rịch trở lại.

Nhưng chỉ vừa mới 1 ngày thông báo "comeback", nam TikToker đã phải vội "ở ẩn", khóa bảo vệ trang cá nhân vì trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh danh xưng "đại sứ nông sản". Ngay sau đó, Fanpage Thông tin Chính Phủ có bài đăng bác thông tin bổ nhiệm Phạm Thoại làm đại sứ cho hội chợ VIETNAM OCOPEX 2025. Đồng thời, anh bị xóa tên khỏi megalive vì ồn ào này,... Sau đó, trên MXH cũng xuất hiện nhiều hình ảnh Phạm Thoại trông tiều tụy, hốc hác.

Về phía Steven Nguyễn, "cơn sốt" Mưa Đỏ nam diễn viên nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một bước ngoặt trong sự nghiệp của ngôi sao này sau hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật. Anh tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước Mưa Đỏ, Steven Nguyễn từng nổi bật với web-drama Bi Long đại ca.

Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Steven Nguyễn đang tham gia sự án Không giới hạn phát sóng trên VTV1 từ giữa tháng 1/2026. Ngoài ra, dự án điện ảnh Trại buôn người (dự kiến ra mắt tháng 3/2026) cũng đang được kỳ vọng sẽ là một "cú nổ" tiếp theo.