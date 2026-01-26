Không tin nổi đây là Phạm Thoại

Mới đây, Phạm Thoại khiến nhiều người bất ngờ khi xả loạt ảnh với diện mạo khác lạ so với trước đây. Trong hình ảnh mới, nam TikToker chọn vest đen kiểu tổng tài, sơ mi trắng, cà vạt tối màu đơn giản. Đặc biệt, không còn để tóc dài hay giả nữ, Phạm Thoại cắt tóc ngắn, rẽ ngôi gọn gàng.

Hình ảnh mới nhất của Phạm Thoại (Ảnh FBNV)

Phía dưới diện mạo mới của Phạm Thoại, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bất ngờ. Nhiều người cũng thắc mắc nam TikToker có đụng dao kéo không khi để lộ những điểm khác lạ, nhất là môi.

Ở phần bình luận, Phạm Thoại cũng nhanh chóng thanh minh đây là ảnh thật, không phải AI.

Phạm Thoại trước đây

Để chuẩn bị cho màn comeback này, Phạm Thoại đã xóa/ ẩn hết toàn bộ bài đăng ở các kênh TikTok và fanpage Facebook. Nhiều người cho rằng đây là động thái bắt đầu lại từ đầu sau những biến cố của nam TikToker.

Phạm Thoại có tên đầy đủ là Phạm Văn Thoại, sinh năm 1996. Thoại từng là một TikToker gây chú ý với các phiên livestream bán hàng khủng, doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Năm 2025, Phạm Thoại liên tục vướng vào ồn ào. Từ việc bị chỉ trích thiếu minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện, buộc phải livestream công khai sao kê giữa "tâm bão dư luận", đến chuyện gần như bị rút khỏi show thực tế. Sau khi công an công bố kết luận mẹ bé Bắp dùng tiền đúng mục đích và vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp, Phạm Thoại mới rục rịch trở lại.

Nhưng chỉ vừa mới 1 ngày thông báo "comeback", nam TikToker đã phải vội "ở ẩn", khóa bảo vệ trang cá nhân vì trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh danh xưng "đại sứ nông sản".

Ngay sau đó, Fanpage Thông tin Chính Phủ có bài đăng bác thông tin bổ nhiệm Phạm Thoại làm đại sứ cho hội chợ VIETNAM OCOPEX 2025. Đồng thời, anh bị xóa tên khỏi megalive vì ồn ào này.

Ngày 5/8 theo Báo điện tử VTC News đưa tin, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Văn Thoại (Tiktoker Phạm Thoại, 29 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tháng 9/2025, Phạm Thoại đăng video là những hình ảnh về sự thay đổi trong diện mạo của mình. Dễ thấy, Phạm Thoại hiện tại sụt cân nhiều so với trước, lộ rõ xương sườn. Ngoài ra, Phạm Thoại còn gặp tình trạng rụng tóc. Nhìn vào thần thái, diện mạo hiện tại này, nhiều người cho rằng Phạm Thoại có phần tiều tụy, lộ rõ vẻ hốc hác, khuôn mặt có nhiều vết thâm quầng thiếu sức sống, khó nhận ra.

(Tổng hợp)