Mới đây trên trang cá nhân của mình, Phạm Thoại bất ngờ đăng tải loạt ảnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, nam TikToker để caption ngắn gọn: "3 tháng mình đã trải qua" kèm theo đó là những hình ảnh về sự thay đổi trong diện mạo của mình.

Dễ thấy, Phạm Thoại hiện tại sụt cân nhiều so với trước, lộ rõ xương sườn. Ngoài ra, Phạm Thoại còn gặp tình trạng rụng tóc. Nhìn vào thần thái, diện mạo hiện tại này, nhiều người cho rằng Phạm Thoại có phần tiều tụy, lộ rõ vẻ hốc hác, khuôn mặt có nhiều vết thâm quầng thiếu sức sống, khó nhận ra.

Phạm Thoại cập nhật tình trạng hiện tại trên trang cá nhân

Trước đó khoảng 1 tháng, Phạm Thoại cũng đã từng trở lại, rục rịch chuẩn bị cho một phiên livestream. Thời điểm ấy, nam TikToker đã sụt khoảng 15kg, gương mặt cũng được nhận xét có nét trầm buồn, không còn "ồn ào" như xưa. Còn về mái tóc dài, Phạm Thoại từng chia sẻ đã nuôi tóc 2 năm nay, để hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư.

Cách đây 1 tháng, Phạm Thoại cũng đã từng trở lại với diện mạo sụt 15kg

Từng là một TikToker gây chú ý với các phiên livestream bán hàng, năm 2025, Phạm Thoại liên tục vướng vào ồn ào. Từ việc bị chỉ trích thiếu minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện, buộc phải livestream công khai sao kê giữa "tâm bão dư luận", đến chuyện gần như bị rút khỏi show thực tế.

Sau khi công an công bố kết luận mẹ bé Bắp dùng tiền đúng mục đích và vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp, Phạm Thoại mới rục rịch trở lại. Nhưng chỉ vừa mới 1 ngày thông báo "comeback", nam TikToker đã phải vội "ở ẩn", khóa bảo vệ trang cá nhân vì trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh danh xưng "đại sứ nông sản".

Ngay sau đó, Fanpage Thông tin Chính Phủ có bài đăng bác thông tin bổ nhiệm Phạm Thoại làm đại sứ cho hội chợ VIETNAM OCOPEX 2025. Đồng thời, anh bị xóa tên khỏi megalive vì ồn ào này.

Không dừng lại ở đó, ngày 5/8 theo Báo điện tử VTC News đưa tin, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Văn Thoại (Tiktoker Phạm Thoại, 29 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cũng từ đó đến nay, Phạm Thoại hoàn toàn im lặng, "đóng băng" sự nghiệp và không xuất hiện trên các nền tảng MXH.