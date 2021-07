Phạt kịch khung cặp vợ chồng "thông chốt" kiểm dịch, đánh công an ở chợ Yên Phụ, Hà Nội

Trưa 29/7, thông tin với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ.

Về danh tính cặp vợ chồng trên, chủ tịch phường UBND Yên Phụ cho hay, hai người được làm rõ là Đặng Kim Hòa (SN 1975, thường trú thôn Dương Đá, xã Dương Xá, Gia Lâm) hiện đang ở số 2 ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1971, trú tại số 2 ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá).

Ông Sáng cho hay, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19. Trước mắt, UBND phường sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng này do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Mức phạt đối với mỗi người là 3 triệu đồng.

Ngoài ra, do có dấu hiệu chống người thi hành công vụ nên Công an phường Yên Phụ cũng đang củng cố hồ sơ, chuyển lên Công an quận Tây Hồ để xem xét xử lý hành vi Chống người thi hành công vụ.

Khu vực xảy ra sự việc

Chốt kiểm soát dịch chợ Yên Phụ

Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Vân Anh – Chủ tịch hội phụ nữ phường Yên Phụ, cho hay, thời điểm xảy ra sự việc chị đang làm nhiệm vụ tại chốt và cũng là người chứng kiến.



Theo chị Vân Anh, thời gian này chính quyền phường Yên Phụ đã phát phiếu cho người dân trên địa bàn, mỗi gia đình đều được cấp phiếu chia theo ngày và từng tổ khác nhau để đảm bảo giãn cách.

Khoảng 18h, ngày 28/7, cặp đôi nam nữ đến hàng rào chắn của chốt kiểm soát dịch đề nghị vào chợ, chính chị Vân Anh hỏi cặp đôi về giấy phép qua chốt (phiếu).

Theo chị Vân Anh, do tổ công tác không đồng ý nên người đàn ông đã vin vào lý do đồng chí cảnh sát mặc quân phục không có biển hiệu, người này bảo vợ quay clip, vợ ông ta liền livestream.



Chị Vân Anh, khẳng định, cặp vợ chồng trên không phải người địa phương nên không thể có thẻ vào chợ và cũng không có người thân ở khu vực này.