Mới đây, NSX đã tung ra poster tiếp theo cho bộ phim Ốc Mượn Hồn, đồng thời hé lộ một vài chi tiết quan trọng. Qua đó, 2 nữ chính là Tiểu Vy và Yên Đan xuất hiện trong cùng một khung hình với bố cục đối xứng, hai gương mặt hướng về hai phía nhưng được liên kết bởi mặt nước. Chi tiết này gợi hình ảnh về ranh giới mong manh giữa hai linh hồn, 2 danh tính không còn trở nên rõ ràng.

Poster mới nhất của Ốc Mượn Hồn

Tông màu xanh xám lạnh bao trùm poster, kết hợp cùng ánh sáng mờ ảo và những vệt nước chảy dài, tạo nên không khí u tối, ma mị. Ánh nhìn của cả hai nhân vật đều chất chứa sự bất an, như đang mắc kẹt trong một thực tại không thể thoát ra. Dòng tagline “Hồn chính thất - Xác tiểu tam” đặt phía trên càng nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp và nhiều xung đột trong câu chuyện.

Qua những thông tin trên, NSX đã xác định Tiểu Vy đảm nhận vai tiểu tam, trong khi Yên Đan sẽ là chính thất. Trong dàn mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt, Trần Tiểu Vy thường được nhắc đến như một chuẩn mực nhan sắc đương đại với gương mặt mang “tỷ lệ kim cương” hay "tỷ lệ vàng" hiếm có. Cấu trúc gương mặt hài hòa với gò má cao, cằm thon gọn và các đường nét cân đối gần như tuyệt đối giúp cô tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18, Tiểu Vy không chỉ giữ vững vẻ đẹp tự nhiên theo thời gian mà còn ngày càng thăng hạng về thần thái lẫn phong cách.

Tiểu Vy nổi tiếng với gương mặt "tỷ lệ vàng" đẹp nhất Việt Nam

Trong khi đó, Yên Đan gây ấn tượng nhờ visual rất riêng giữa nhiều gương mặt mới của màn ảnh Việt. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét mềm mại, hài hòa, đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo - yếu tố giúp Yên Đan dễ dàng nổi bật trong các khung hình cận. Nhan sắc của Yên Đan thiên về nét mong manh, đậm tính điện ảnh, càng nhìn càng dễ tạo thiện cảm.

Yên Đan là "nàng thơ" mới của màn ảnh Việt

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi, 2 cổ mà đóng cùng nhau thì ai làm lại.

- Cặp chính thất - tiểu tam đẹp nhất server.

- Chính ra Tiểu Vy sắc sảo còn Yên Đan lại mong manh, rất hợp vai trong phim.

- Dự là phim này ngập tràn visual thôi, rất mong đợi diễn xuất của 2 bạn này.

- Yên Đan xinh lắm, cần một bộ phim để bật lên.

Ngoài ra, NSX còn bật mí thêm một đoạn nội dung mơ hồ nhưng không kém phần ly kỳ. Lấy cảm hứng từ mô-típ hoán đổi thân xác nhưng được đẩy lên cao trào tâm lý, Ốc Mượn Hồn mở ra một câu chuyện kịch tính bắt đầu từ một biến cố trên biển. Tai nạn bất ngờ khiến số phận của hai cô gái rẽ sang hai hướng khác nhau , chỉ một người sống sót, nhưng sự sống ấy lại không còn nguyên vẹn như trước.

Khi tỉnh lại, cô dần nhận ra có điều gì đó bất thường: cơ thể này vẫn quen thuộc, nhưng cảm xúc, ký ức và cả những phản ứng vô thức lại không còn thuộc về riêng mình. Dường như, linh hồn của người còn lại vẫn đang tồn tại, len lỏi và chi phối từng khoảnh khắc.

Bị cuốn vào cuộc đời vốn không phải của mình, nhân vật chính bước vào một thế giới hào nhoáng nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Càng đi sâu, những góc khuất càng dần lộ diện và không phải sự thật nào cũng đáng để phơi bày. “Chiếc vỏ” mới, tưởng chừng là cơ hội để bắt đầu lại, lại có thể trở thành chiếc bẫy không lối thoát.

Tiểu Vy có màn chào sân điện ảnh với vai thứ chính trong Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái, một tác phẩm mang màu sắc kinh dị tâm linh. Sau bước đệm này, Tiểu Vy tiếp tục xuất hiện trong Mai với vai khách mời. Thời lượng lên hình không nhiều, nhưng cô vẫn kịp tạo thiện cảm nhờ hình ảnh tươi tắn, trẻ trung. Dấu ấn rõ nét hơn trong hành trình lấn sân điện ảnh của Tiểu Vy đến từ vai nữ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ. Hóa thân thành Quỳnh Anh, một người vợ nghi ngờ chồng ngoại tình và quyết định nhờ đến nhóm “báo thủ” để điều tra, cô cho thấy sự sẵn sàng làm mới hình ảnh. Rời xa vẻ ngoài chỉn chu, lộng lẫy quen thuộc, Tiểu Vy chấp nhận xuất hiện với hình tượng có phần xuề xòa, nóng nảy, thậm chí đôi lúc bốc đồng.

Yên Đan sinh năm 1997, hoạt động đa năng với vai trò người mẫu, diễn viên múa và KOL trong lĩnh vực làm đẹp. Xuất thân từ nền tảng múa chuyên nghiệp, cô đồng thời sở hữu bằng Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Năm 2024 đánh dấu bước tiến đáng chú ý khi Yên Đan giành ngôi vị Quán quân chương trình Ngôi Sao Chốt Đơn, đồng thời góp mặt trong hai dự án phim giờ vàng là Đi Giữa Trời Rực Rỡ và Đi Về Miền Có Nắng.