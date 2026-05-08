Lý Mộng sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đã có 15 năm hoạt động nghệ thuật. Từng là nữ diễn viên 9X đầu tiên của Trung Quốc bước lên thảm đỏ Cannes, sự nghiệp của cô lại đầy rẫy những tranh cãi về tính cách. Phải đến khi đảm nhận vai công chúa Uyển Ninh trong Mặc vũ vân gian (2024), cô mới thực sự bùng nổ trở lại và tiếp tục được chú ý với vai "tiểu tam" phim Mật ngữ kỷ (2026).

Diễn viên Lý Mộng trong tạo hình gây sốt phim Mật ngữ kỷ. Ở tác phẩm này, cô đóng vai "người thứ ba" Lỗ Trinh Trinh.

Năm bùng nổ của "ác nữ màn ảnh"

Năm 2026 được xem là giai đoạn bùng nổ của Lý Mộng khi cô liên tiếp gây chú ý với các vai phản diện trong các dự án Băng hồ trọng sinh và Mật ngữ kỷ .

Trong Băng hồ trọng sinh , cô vào vai Biện hoàng hậu - người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng và nham hiểm. Nhân vật này gây sốc khi tự tay lấy mạng nhân tình ngay giữa buổi tế lễ để tự cứu bản thân. Phim không đạt thành tích như kỳ vọng, song khí chất sắc lạnh của Lý Mộng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đặc biệt, vai diễn "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh trong phim Mật ngữ kỷ (2026) đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nhân vật này không đi theo lối mòn yêu đương mù quáng mà xem hôn nhân là bàn đạp sự nghiệp.

Ba vai phản diện của Lý Mộng.

Sau khi ép chính thất rút lui bằng cách để đối phương bắt gặp cảnh ngoại tình, Lỗ Trinh Trinh còn thẳng thừng đáp trả: "Đàn ông phạm sai lầm mà cô lại đi tìm phụ nữ tính sổ, có quá thấp kém không?" . Sự tỉnh táo, tham vọng và độc lập của nhân vật này khiến khán giả gọi đây là "ác nữ tỉnh táo nhất" màn ảnh hiện nay .

Một trong những vai diễn giúp cô được công chúng nhớ đến là công chúa Uyển Ninh trong Mặc vũ vân gian (2024). Đây là kiểu phản diện điên đến tận cùng, công khai tranh giành chồng với nữ chính và gián tiếp đẩy đối phương vào cảnh suýt bị chôn sống. Lý Mộng đã truyền tải được cả sự mong manh, tổn thương phía sau cuộc đời bi kịch. Diễn xuất của cô khiến Uyển Ninh trở thành một trong những công chúa phản diện đáng nhớ nhất màn ảnh.

Lợi thế khi liên tục đóng các vai phản diện, lại có gương mặt lạnh, ánh mắt sắc, Lý Mộng được nhận xét phù hợp cho dòng phim kinh dị, tâm lý. Cô khiến người xem vừa bị cuốn hút vừa thấy rùng mình.

Tạo hình phim kinh dị của Lý Mộng.

Tính đến ngày 3/5, hai phim điện ảnh mới là Uyên ương lâu: Kinh hồn và Hồ điệp lâu: Kinh hồn đều vượt mốc 100 triệu NDT phòng vé, giúp cô trở thành nữ diễn viên đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc có liên tiếp hai phim kinh dị cán mốc này.

Trước đó, Lý Mộng ghi dấu ấn với vai diễn Vương Dao trong Góc khuất bí mật. Tác phẩm thắng giải sáng tạo xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nội dung châu Á tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Phim điện ảnh Bờm ngựa hoang (2021) do cô đóng chính lọt vào danh sách phim chính thức Cannes 2020 tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 73.

Từng bị đuổi khỏi đoàn phim vì chảnh chọe

Có tài năng và gương mặt điện ảnh, sự nghiệp của Lý Mộng từng nhiều lần lao đao vì thái độ hống hách . Scandal lớn nhất gắn liền với tên tuổi của cô là việc bị đuổi khỏi dự án Bạch lộc nguyên dù đã quay xấp xỉ 100 cảnh phim .

Thời điểm đó, ê-kíp sản xuất thẳng thắn loại cô với lý do diễn xuất không tiến bộ . Nhiều nguồn tin tiết lộ Lý Mộng mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên đi trễ và biến mất không lý do khiến đồng nghiệp phải chờ đợi . Thậm chí, cô còn bị tố đối xử tệ bạc, xô ngã nhân viên khi không vừa ý và luôn xuất hiện với 7-8 trợ lý gây hỗn loạn đoàn phim . Tại show Tôi là diễn viên , Lý Mộng từng thừa nhận trước các tiền bối rằng bản thân lúc đó còn xốc nổi và có thái độ xấu .

Đỉnh điểm của những tranh cãi là yêu sách khi quay phim Góc khuất bí mật (2020) . Sau khi làm hỏng cảnh quay gọt táo, Lý Mộng yêu cầu tổ đạo cụ phải tìm bằng được một quả táo khác giống hệt quả cũ thì mới chịu diễn tiếp .

Cả ê-kíp đã phải mất một ngày để lục tung thị trấn tìm. Sự việc khiến công chúng bất bình, cho rằng cô chứng nào tật nấy, dẫn đến việc sự nghiệp của cô bị tụt dốc nghiêm trọng và không còn xuất hiện trong các dự án lớn suốt vài năm .

Cuộc sống điền viên và sự thay đổi ở tuổi 33

Sau những thăng trầm, Lý Mộng ở tuổi 33 đã chọn lối sống hoàn toàn khác biệt. Cô rời xa nhịp sống ồn ào để chuyển đến định cư tại Hàng Châu . Nữ diễn viên thuê căn nhà cũ có sân vườn, tự tay trồng rau, chăm hoa.

Lý Mộng duy trì cuộc sống ở hai thành phố, cô rong đuổi khắp nơi khi có lịch quay phim, nhưng ngay khi đóng máy sẽ lập tức trở về khu vườn nhỏ của mình . Khoảng sân của cô giống như nông trại mini với đủ loại rau cải, ớt, dưa leo... . Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ về việc tự tay bắt sâu, côn trùng như người nông dân thực thụ . Cô tận hưởng cảm giác yên bình, thường dạo quanh nhà văn hóa, đi bộ trên đồi trà thay vì đến những nơi náo nhiệt .

Về đời tư, Lý Mộng cũng trở nên cởi mở hơn. Tháng 7/2024, khi bị bắt gặp hẹn hò, cô đăng bài xác nhận thay vì né tránh . Cô chia sẻ: "Tôi sẽ sống hạnh phúc và đủ đầy, chăm chỉ đóng phim, chăm chỉ tận hưởng cuộc sống" .

Hiện tại, cô nói vẫn khao khát những vai diễn có thể "vắt kiệt" cảm xúc, Lý Mộng không còn quá lo lắng về sự cạnh tranh hay hào quang nổi tiếng . Trên mạng xã hội, Lý Mộng cũng hoạt động rất tích cực. Những chia sẻ đời thường tự nhiên giúp cô thu hút lượng lớn người hâm mộ, đặc biệt là khán giả Gen Z.