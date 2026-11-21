Vào ngày 20/11, nữ diễn viên Go Hyun Jung đã tham dự 1 sự kiện thời trang. Cô diện trang phục toàn màu đen với áo satin kết hợp cùng bốt cao cổ và áo khoác đen có đường vai nổi bật.

Tuy nhiên, gương mặt của Á hậu Hàn Quốc 1989 khiến dân tình phát hoảng. Mái tóc được buộc gọn gàng để lộ khuôn mặt, khiến gò má cô trông hóp lại, đường viền hàm hiện rõ. Phần cổ gầy guộc, nhăn nheo càng nổi bật hơn qua phần vai rộng của áo khoác. Vì trước đó "nàng dâu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" từng tiết lộ gặp khó khăn trong việc ăn uống sau phẫu thuật, nên sự xuất hiện với khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của cô khiến khán giả vô cùng lo lắng.

Go Hyun Jung tại sự kiện ngàyb 20/11. Clip: Behind

Go Hyun Jung gầy đến mức người hâm mộ phát hoảng. Ảnh: MK Sports

Khuôn mặt cô hốc hác, mệt mỏi, lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. Ảnh: MK Sports

Go Hyun Jung đã vắng mặt tại buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Namib vào tháng 12/2024 do sức khỏe đột ngột xấu đi. Vào thời điểm đó, công ty quản lý thông báo rằng cô cần nghỉ ngơi và hồi phục. Tháng 1 năm sau, Go Hyun Jung đã chia sẻ một bức ảnh từ lúc nằm viện trên mạng xã hội, cho biết cô đã trải qua ca phẫu thuật lớn thành công và đang ăn uống tốt.

Đến tháng 5 năm ngoái, nữ diễn viên xuất hiện trên kênh YouTube Gyangmingkyung để tự mình tiết lộ chi tiết về ca phẫu thuật. Mỹ nhân sinh năm 1971 giải thích rằng cô đã phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp vào năm 2020 ở vùng nối tá tràng và tuyến tụy, và đã uống thuốc để kiểm soát tình trạng sức khỏe, nhưng lại bị tái phát vào năm 2024 và phải phẫu thuật lại.

Trước đây, Go Hyun Jung rất thích ăn uống, nhưng căn bệnh khiến cô gặp khó khăn khi nuốt thức ăn và sợ bị đau bụng. Nữ diễn viên ăn rất ít, có khi chỉ vài miếng kimbap, khiến ngoại hình và sức khỏe cũng xuống dốc theo. Trên mạng xã hội, nhiều fan hy vọng Go Hyun Jung có thể ăn uống nhiều trở lại để cải thiện sức khỏe.

Sức khỏe không tốt, lại không ăn uống được nhiều khiến Go Hyun Jung xuống dốc. Ảnh: MK Sports

Go Hyun Jung sinh năm 1971, là Á hậu Hàn Quốc 1989. Sau đó, cô ra mắt làng giải trí và nhanh chóng trở thành diễn viên được yêu mến. Đến năm 1995, khi đang vô cùng nổi tiếng sau bộ phim Đồng Hồ Cát, Go Hyun Jung kết hôn với Jung Young Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm kết hôn với Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 33,2 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian làm dâu, Go Hyun Jung phải chịu đủ nỗi tủi hờn. Cô từng bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên không dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung đầy tủi hờn. Ảnh: X

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Số tài sản mà nữ diễn viên nhận được hậu ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 26 tỷ đồng) nhưng cô lại mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp con và ngăn cản tái xuất showbiz.

Trải qua thời gian dài chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul... Cô tâm sự cố gắng đóng phim, trở nên nổi tiếng để các con có thể nhìn thấy mẹ thông qua truyền hình.

Go Hyun Jung cố gắng đóng phim, trở nên nổi tiếng để các con có thể nhìn thấy mẹ thông qua truyền hình. Ảnh: X

Nguồn: MK Sports