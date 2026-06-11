Ngày 11-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa phát hiện triệt phá điểm trồng cần sa được đầu tư, lắp đặt hết sức tinh vi, hiện đại trong nhà một hộ dân, ở phường Phố Hiến.

Trước đó, ngày 5-6, Công an phường Phố Hiến tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác xác minh, làm việc với những người có dấu hiệu nghi vấn là anh Đ.T.D.(SN 2009) và anh Đ.Đ.A. (SN 2006, cùng trú tại phường Phố Hiến) khai nhận có sử dụng ma túy dạng "cỏ", cần sa.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn gốc số ma túy được mua của Hoàng Quý Nhân (SN 1995, trú tại phường Phố Hiến).

Ngay sau đó, tiến hành khám xét chỗ ở của Hoàng Quý Nhân, cơ quan Công an phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng này được lắp đặt hệ thống trồng cây cần sa hết sức tinh vi, hiện đại.

Lực lượng công an thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi cùng các công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa gồm hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử,... mô phỏng lại môi trường sống tự nhiên của cây cần sa một cách tinh vi.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên còn thu giữ các công cụ, phương tiện phục vụ việc chế biến, đóng gói cần sa phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng.

Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, quá trình đấu tranh, Hoàng Quý Nhân đã thừa nhận hành vi trồng cần sa và mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, làm rõ.