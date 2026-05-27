Ngày 26 tháng 5, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (NSB) đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả triệt phá một xưởng sản xuất ma túy của nhóm đối tượng người Việt Nam gồm 4 thành viên, đang chuẩn bị phân phối ma túy tại Thái Lan và xuất khẩu ra nước ngoài.

Sự việc bắt nguồn từ việc Lực lượng NSB tiến hành điều tra, giám sát các nhóm người nước ngoài có hành vi liên quan đến buôn bán ma túy, đồng thời triển khai bao vây, khám xét các khu vực trọng điểm tại địa bàn Bang Bon nhằm mang lại kết quả thực chất và thực thi pháp luật một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn phản ánh của người dân địa phương về mùi cần sa bốc ra từ một kho hàng trong khu vực, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cư dân xung quanh như dẫn đến mệt mỏi, đau đầu, ho và rát mũi, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người già. Không những vậy, nhà kho này có công nhân làm việc liên tục 24/24 giờ và thường xuyên gây ra tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Các tang vật ở hiện trường

Qua xác minh trực tiếp tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng này được thiết kế theo kiểu khép kín, che chắn hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài, bên trong lắp đặt hệ thống thông gió và rất nhiều máy điều hòa nhiệt độ. Tại đây, cảnh sát tìm thấy các loại vật tư, thiết bị cùng các chất được cho là sử dụng để trồng, chế biến và chiết xuất cần sa. Kiểm tra hồ sơ pháp lý cho thấy cơ sở này không có bất kỳ giấy phép nào liên quan đến việc trồng, chế biến hay kinh doanh cần sa.

Trong quá trình theo dõi mật phục, các trinh sát thuộc NSB nhận thấy có rất nhiều xe ô tô ra vào kho hàng này để vận chuyển các thùng và bao tải có biểu hiện nghi vấn. Nhận định đây là tụ điểm lén lút sản xuất và chiết xuất các chất từ cần sa, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ và xin lệnh khám xét từ tòa án.

Đến 10 giờ sáng ngày 26 tháng 5, Lực lượng NSB 1 đã bất ngờ ập vào khám xét kho hàng, bắt quả tang 4 công dân mang quốc tịch Việt Nam đang có mặt bên trong. Qua kiểm tra thực tế, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật ma túy gồm 442 kg hoa cần sa, 20 kg hạt hashish, 2 kg thuốc chứa chất hướng thần Rohypnol, 2,5 kg nhựa cần sa dạng sáp và 8,7 kg bột cần sa. Tổng trị giá của số tang vật này ước tính hơn 3.195.000 baht (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Các đối tượng bị bắt giữ

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ cả 4 đối tượng người Việt Nam này với các tội danh: Phối hợp sản xuất trái phép chất ma túy nhóm 5 (chiết xuất cần sa) không có giấy phép nhằm mục đích thương mại và gây phân phối, lan truyền trong cộng đồng; Phối hợp tham gia vào tổ chức tội phạm xuyên quốc gia để sản xuất và buôn bán ma túy; Vi phạm quy định về buôn bán hoặc chế biến thảo dược kiểm soát (cần sa) nhằm mục đích thương mại khi không được cấp phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Archayon Kraithong, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, qua đấu tranh mở rộng, băng nhóm này đã bắt đầu hoạt động sản xuất cần sa tại kho hàng này được khoảng 3 tháng. Nguồn hoa cần sa được chúng thu mua từ các trang trại trồng cần sa, sau đó đưa về đây để thực hiện quy trình chế biến, ép thành các loại sản phẩm khác nhau nhằm phân phối ra thị trường trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia khác. Việc triệt phá thành công chuyên án lần này được đánh giá là một đòn giáng mạnh vào các băng nhóm tội phạm người nước ngoài lén lút xâm nhập và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bất chấp các quy định của luật pháp Thái Lan.