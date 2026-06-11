Ngày 11/6, Viện KSND khu vực 2 TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND khu vực 2 để xét xử Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) cùng 3 bị can về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo tìm hiểu được biết Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) là 2 cái tên quen thuộc với giới trẻ trên nền tảng TikTok nhờ vẻ ngoài hào nhoáng và lối sống sang chảnh Cả 2 thường xuyên quay những clip ghi lại cuộc sống sang chảnh, check in ở nhiều địa điểm và chia sẻ lên mạng xã hội.

Tài khoản Tiktok của Nguyễn Văn Hoàng có hơn 600.000 lượt theo dõi, đồng thời cả hai còn sở hữu kênh TikTok "Nhật Duy•Nhật Hoàng" với gần 100.000 follower. Trong đó, một số video của 2 TikToker đạt trên 1 triệu lượt thích.

Từ những người thường xuyên xuất hiện trong các nội dung giải trí, tương tác với cộng đồng mạng và xây dựng hình ảnh cá nhân trên nền tảng số, đến năm 2025 cả hai "biến mất" trên mạng xã hội và không cập nhật thêm bất kì thông tin và hình ảnh gì khiến nhiều người khó hiểu.

Do vậy thông tin cả hai bị can cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử vì Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo cáo trạng, Duy và Hoàng cùng nhóm bạn bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2024. Nhóm này tụ tập ở căn phòng ngủ tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định (phường An Khánh, TPHCM). Phòng này được trang bị loa công suất lớn, đèn sân khấu và các dụng cụ sử dụng ma túy, không khác một vũ trường thu nhỏ.

Kết quả điều tra xác định, tháng 10/2024, sau khi đi ăn về, Duy rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy từ một đối tượng tên Trang (chưa rõ lai lịch) để sử dụng. Đến ngày 20/11/2024, Duy tiếp tục ứng tiền mua ma túy trước, sau đó Hoàng và các thành viên trong nhóm góp tiền hoàn lại.

Ngày 31/12/2024, Duy mua ma túy từ Trần Kim Thanh, người quen của bị cáo tại một quán bar. Tối 13/2/2025, nhóm này tiếp tục mua ma túy để sử dụng. Đến trưa hôm sau, tất cả bị Công an đưa về trụ sở làm việc để điều tra, xử lý.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng cùng Nguyễn Hoàng Hữu Luân và Nguyễn Tấn Đức đã 4 lần góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng.

Quá trình điều tra, Thanh khai mua ma túy của một người đàn ông tên Vinh (không rõ lai lịch). Thanh quen người này khi làm nhân viên “PR” tại một quán bar. Thanh khai nhận đã hưởng lợi 5 triệu đồng từ việc bán ma túy cho người đàn ông này.

Cáo trạng nhận định hành vi của Duy và Hoàng là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an địa phương, đặc biệt là tạo lối sống lệch lạc cho giới trẻ. Dù có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng với việc phạm tội "2 lần trở lên" và "đối với 2 người trở lên", cả Duy và Hoàng đang phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc từ 7 đến 15 năm tù.