Phát hiện vợ ngoại tình, chồng mất bình tĩnh, "làm điều dại dột"

Theo thông tin từ Vietnamnet, vụ việc xảy ra tại huyện Manchakhiri, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan. Ông Pongjit (54 tuổi) đã bắn trọng thương người hàng xóm Thaksin (74 tuổi).

Ông lão 74 tuổi sau đó đã được cấp cứu tại Bệnh viện Khon Kaen. Theo báo cáo của cảnh sát, vụ án xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng vào khoảng 6h ngày 19/12/2024. Lúc đó, ông Thaksin đang nấu ăn trong bếp và mở cửa sổ.

Pongjit đã bắn qua cửa sổ khiến ông Thaksin phải chạy trốn và ẩn náu trong phòng tắm. Sau đó, ông chạy khỏi nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người họ hàng sống gần đó.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thu thập chứng cứ. Có vết máu ở một số nơi bên trong ngôi nhà.

Phát hiện vợ ngoại tình với cụ ông 74 tuổi, chồng nổ súng bắn trọng thương tình địch. Ảnh: Thethaiger.

Sujittra, 46 tuổi, một người hàng xóm của Pongjit và ông Thaksin nói với hãng thông tấn Khon Kaen Link rằng bà tin rằng động cơ của vụ nổ súng là ngoại tình. 2 người đàn ông được cho là đã cãi nhau nhiều lần trong quá khứ.

Những người dân địa phương khác cho biết rằng ông Thaksin đã ly dị 2 người vợ trước khi ngoại tình với vợ của Pongjit. Pongjit được cho là đã phát hiện ra mối quan hệ này sau khi thấy 2 người dành thời gian bên nhau.

Pongjit đã cảnh báo cả hai chấm dứt quan hệ hoặc chuyển đi sống ở khu vực khác. Tuy nhiên, ông Thaksin và vợ của Pongjit không chú ý đến lời cảnh báo này và tiếp tục quan hệ bất chính cho đến khi vụ tấn công xảy ra.

Sau vụ việc, Pongjit đã ra tự thú, thừa nhận mọi hành động của mình và bày tỏ sự tuyệt vọng. Anh tuyên bố rằng đã cảnh báo Thaksin nhiều lần và cảnh báo gần đây nhất được đưa ra vào tháng trước.

Theo Người đưa tin, Pongjit cũng tiết lộ định bắn thêm phát nữa vào ông Thaksin, với mục đích giết chết ông ta ngay tại chỗ. Tuy nhiên, người thân của ông Thaksin đã cầu xin anh dừng lại và anh ta đã làm theo.