Chồng sử dụng flycam, bắt quả tang vợ ngoại tình trong căn nhà đất đổ nát

Theo VTC News, chuyện một ông chồng sử dụng flycam để phát hiện vợ ngoại tình đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ năm 2023, người đàn ông họ Jing (33 tuổi, sống tại Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc), đã bắt đầu dùng công nghệ cao để theo dõi vợ sau khi anh nhận thấy thái độ của cô trở nên lạnh nhạt, thậm chí nhiều lần vợ cố tình phớt lờ anh.

Một số sự việc bất thường trong cuộc sống của vợ anh chẳng hạn như cô đột nhiên được thăng chức và liên tục về quê thăm bố mẹ, khiến Jing càng lo lắng hơn. Bị dày vò bởi sự nghi ngờ, Jing quyết định sử dụng flycam để theo dõi hành tung của vợ mình.

Không trái với dự đoán của nhiều người, những hình ảnh thu được từ camera giám sát cho thấy người vợ họ Wu đã lên xe và lái đến một vùng núi hẻo lánh.

Chồng sử dụng flycam, phát hiện vợ ngoại tình với sếp trong căn nhà đất đổ nát. Ảnh: SCMP.

Không dừng lại ở đó, Jing còn thấy vợ mình nắm tay tình tứ một người đàn ông khác và đi vào một ngôi nhà đất đổ nát. Khoảng 20 phút sau, họ bước ra khỏi ngôi nhà và lái xe đến nhà máy nơi Wu làm việc. Người đàn ông kia không ai khác chính là sếp của người vợ.

"Vợ của sếp cũng làm việc trong cùng nhà máy nên không tiện cho họ ngoại tình ở đó, vì vậy vợ tôi buộc phải gặp ông ta ở nơi hẻo lánh thế này”, Jing nói.

Sau khi bắt quả tang cặp đôi, người đàn ông dự định sử dụng đoạn phim gây sốc này để đệ đơn ly hôn.

Vietnamnet cho biết, câu chuyện người chồng dùng flycam để vạch trần chuyện ngoại tình của vợ đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cư dân mạng bày tỏ sự hữu ích của công nghệ cao trong cuộc sống: "Sử dụng flycam thực sự là một ý tưởng hay. Nếu không có thiết bị này, Jing sẽ không bao giờ biết mình bị phản bội. Đây chính là kỳ diệu của công nghệ"; "Trong thời đại công nghệ cao này, bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ bị vạch trần. Vì vậy, các cặp đôi hãy chung thủy với nhau"...