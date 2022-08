Phát hiện virus bại liệt trong nước thải, New York thúc giục người dân đi tiêm chủng

Ngày 1/8 (giờ địa phương), các quan chức y tế bang New York (Mỹ) cho biết virus bại liệt đã được tìm thấy trong nước thải ở ngoại ô thành phố New York một tháng trước khi ca mắc bại liệt được báo cáo. Phát hiện này được đưa ra trong thời điểm New York đang kêu gọi người dân khẩn trương đi tiêm phòng bại liệt.



Việc phát hiện ra căn bệnh này từ các mẫu nước thải được thu thập vào tháng 6 có nghĩa là virus đã có xuất hiện trong cộng đồng trước trước khi ca bệnh bại liệt được công bố. Trước đó, ngày 21/7, New York đã báo cáo trường hợp bại liệt đầu tiên được ghi nhận trong gần một thập kỷ ở Mỹ tại

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đến nay vẫn chưa có thêm báo cáo về ca bệnh bại liệt mới ở New York hoặc các nơi khác ở Mỹ.

Vaccine bất hoạt ngừa bại liệt được tiêm chủng ở Mỹ. Ảnh: Medicines

Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng xác nhận chủng virus trong trường hợp bệnh nhân mới phát hiện ở New York có liên quan đến chủng virus được tìm thấy ở Israel, nhưng điều đó không có nghĩa là bệnh nhân đã đến Israel. CDC cho biết kết quả giải trình tự gen cũng cho thấy virus được tìm thấy ở New York có liên kết với các mẫu virus rất dễ lây lan và đe dọa tính mạng ở Vương quốc Anh.

Theo New York Times, bệnh nhân bại liện bắt đầu có các triệu chứng vào tháng 6, khi các quan chức địa phương yêu cầu các bác sĩ theo dõi ca bệnh. Uỷ viên Y tế New York, Tiến sĩ Mary Bassett cho biết: "Do bệnh bại liệt có thể lây lan nhanh chóng, giờ là lúc mọi người lớn, cha mẹ và người giám hộ nên tiêm chủng cho mình và con cái họ càng sớm càng tốt".

Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị cho bệnh bại liệt, căn bệnh có thể gây tê liệt không thể hồi phục trong một số trường hợp. Tuy nhiên, căn bệnh này có thể được ngăn ngừa bằng một loại vaccine được sản xuất vào năm 1955.

Các quan chức New York cho biết họ đang mở các điểm tiêm chủng để giúp những người dân chưa được tiêm vaccine đi tiêm phòng. Theo CDC, vaccine bại liệt bất hoạt (IPV) là vaccine bại liệt duy nhất đã được tiêm ở Mỹ kể từ năm 2000. Vaccine này được tiêm vào chân hoặc tay, tùy thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân.

Bệnh bại liệt thường không có triệu chứng và mọi người có thể lây nhiễm virus ngay cả khi họ không biểu hiện bệnh. Nhưng căn bệnh cũn có thể gây ra các triệu chứng nhẹ, giống như bệnh cúm và có thể mất đến 30 ngày để các triệu chứng xuất hiện.

Virus bại liệt có thể tấn công ở mọi lứa tuổi nhưng phần lớn những người bị ảnh hưởng là trẻ em từ 3 tuổi trở xuống.

Cơ quan Y tế bang New York nói với Reuters rằng dựa trên các bằng chứng hiện có, họ chưa thể kết luận chắc chắn liệu các mẫu bệnh bại liệt phải bắt nguồn từ trường hợp được xác định ở Hạt Rockland hay không. Cơ quan nêu: "Chắc chắn, khi các mẫu bệnh phẩm như thế này được xác định, nó sẽ làm dấy lên lo ngại về khả năng lây lan trong cộng đồng - đó là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng là bất kỳ ai chưa được tiêm chủng đặc biệt là ở khu vực Hạt Rockland, phải tiêm chủng càng sớm càng tốt".