Ở tuổi ngoài 40, khi nhiều người phụ nữ đã ổn định với công việc và gia đình, chị Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1982, TP.HCM) bất ngờ đối diện với biến cố lớn nhất cuộc đời: ung thư thực quản giai đoạn 3, di căn hạch toàn cổ. Thế nhưng, thay vì gục ngã, chị đã lựa chọn đứng dậy, bước qua nỗi sợ để viết lại cuộc đời mình bằng việc thực hiện 2 điều: tuân thủ điều trị và luôn lắng nghe, chăm sóc cơ thể. Sau một năm, chị đã gặt hái được kết quả ngoài mong đợi.

Phát hiện ung thư từ những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ

Đầu năm 2024, chị Hà bắt đầu cảm nhận những biểu hiện bất thường: ù tai kéo dài, sau đó là sự xuất hiện của các hạch cứng ở vùng cổ. Không đau đớn dữ dội, không triệu chứng rõ ràng như nhiều bệnh lý khác, chính sự “im lặng” ấy khiến căn bệnh tiến triển âm thầm.

Chị Thu Hà thời điểm điều trị và hiện tại (váy đỏ), ảnh NVCC.

“Khi bác sĩ thông báo ung thư đã ở giai đoạn 3 và di căn hạch toàn cổ, cảm giác trong tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không khóc, không hoảng loạn, nhưng cũng không buồn”, chị Hà nhớ lại.

Sau một thời gian ngắn chấn động tâm lý, chị lựa chọn cách đối diện. Tháng 5/2024, chị chính thức bước vào phác đồ điều trị gồm hóa trị và xạ trị theo đúng chuẩn y khoa quốc gia. Tháng 10/2024, quá trình điều trị kết thúc.

10 đợt hóa trị và 33 đợt xạ trị đã bào mòn thể lực của người phụ nữ có vóc dáng vốn nhỏ nhắn. Tác dụng phụ khiến chị gần như không thể ăn uống bình thường: cháy họng, mất vị giác, mệt mỏi kéo dài. Có những thời điểm, việc ăn uống không còn là lựa chọn mà là một “cuộc vật lộn”.

“Tôi không kiêng khem cực đoan. Bác sĩ nói ăn được gì thì ăn, miễn có năng lượng. Lúc đó, ăn để sống, chứ không phải ăn để thưởng thức”, chị Hà chia sẻ.

Bên cạnh tuân thủ điều trị, chị Hà đặc biệt chú trọng tinh thần. Thay vì chìm trong lo âu, chị học cách hợp tác với bác sĩ, sắp xếp lại nhịp sống, điều chỉnh suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể.

Lắng nghe cơ thể và yêu thương chính mình

Sau khi kết thúc điều trị, chị Hà bắt đầu một hành trình mới – hành trình hồi phục. Không vội vàng, không ép buộc, chị chọn cách lắng nghe cơ thể từng ngày: chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ, kiểm soát cảm xúc và duy trì vận động nhẹ nhàng từ 30–60 phút mỗi ngày.

Chế độ dinh dưỡng được chia nhỏ thành nhiều bữa, ưu tiên nhóm đạm để phục hồi thể chất. Quan trọng hơn cả, chị luôn giữ tinh thần ở trạng thái tích cực – yếu tố mà theo chị, quyết định rất lớn đến tốc độ hồi phục.

Năm 2025, chị Hà biết đến chương trình “Tôi khỏe đẹp hơn” và đăng ký tham gia với một mục tiêu giản dị: tạo thêm động lực để phục hồi sức khỏe và lấy lại vóc dáng. Không đặt nặng thành tích, chị chỉ tập luyện đều đặn, phù hợp với thể trạng, tuyệt đối không gắng sức.

Chỉ trong 3 tháng, chị tăng hơn 2kg – điều mà trước đó chị phải mất gần một năm mới đạt được. Đây là kết quả không ai có thể nghĩ tới, vượt ngoài mong đợi của chị. Chị đã giành được giải Nhì trong cuộc thi này. Nhưng hơn cả con số trên cân, điều chị nhận lại là niềm tin mạnh mẽ vào cơ thể và tương lai của chính mình.

Chị Thu Hà đã giành giải nhì trong cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn".

Từ trải nghiệm của bản thân, chị Hà mong muốn lan tỏa thông điệp đến hai nhóm người:

- Với những bệnh nhân ung thư hoặc người đang gặp vấn đề sức khỏe, chị nhấn mạnh ba điều: giữ vững tinh thần – dinh dưỡng đúng, đủ, phù hợp – cởi mở giao lưu, kết nối với cuộc sống. “Đừng tự cô lập mình. Cơ thể cần chữa lành, nhưng tâm hồn cũng vậy”, chị Hà nói.

- Với những người đang khỏe mạnh, chị gửi gắm lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc: hãy học cách yêu thương và chăm sóc bản thân một cách chủ động, đừng đợi đến khi bệnh tật gõ cửa mới tìm đến bác sĩ.

“Tôi từng bị cuốn theo công việc và chủ quan với sức khỏe của mình. Nếu được quay lại, tôi sẽ lắng nghe cơ thể sớm hơn”, chị Hà chia sẻ.

Câu chuyện của chị Hà không chỉ là hành trình vượt qua ung thư, mà còn là minh chứng sống động rằng: ung thư không phải dấu chấm hết. Khi con người còn niềm tin, kỷ luật và khát vọng sống, thì ngay cả những thời khắc tăm tối nhất cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.