Phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy trôi nổi trên sông Hồng

Ngày 26/3, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đang xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại bờ sông Hồng thuộc xã Tự Nhiên.



Trước đó, vào ngày 18/3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc phát hiện 1 xác nữ giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực bờ sông Hồng thuộc xã Tự Nhiên.

Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân nữ giới khoảng 25 tuổi đến 35 tuổi, cao 1m6, dáng người thể trạng trung bình, mặc ngoài áo khoác dài tay, thân áo màu xanh, tay áo màu trắng, ngực áo có chữ "DERORRE".

Ngoài ra, bên trong nạn nhân còn mặc áo phông cộc tay màu cam, ngực áo có chữ "Refresia"… Mặc ngoài chân váy kẻ caro màu ghi, trong mặc quần lót màu xanh đen, cặp quần có dòng chữ "fashion Mens underwe".

Công an nhận định, nạn nhân đã tử vong trong khoảng thời gian 15 ngày.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín thông báo ai là người nhà nạn nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân xin liên hệ Công an huyện Thường Tín (Điều tra viên thụ lý Nguyễn Hào Hiệp, Số điện thoại: 0989461819) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.