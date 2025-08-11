Mới đây, tờ The Sun đưa tin, một vụ án mạng kinh hoàng đang gây chấn động dư luận Thái Lan sau khi thi thể của một người phụ nữ được tìm thấy bị xích cổ và buộc chặt dưới nước bằng 2 quả tạ bê tông tại một bến tàu đánh cá nổi tiếng ở quận Mueang, tỉnh Phang Nga.

Thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện trôi nổi gần bờ vào sáng thứ Sáu (ngày 8/8, giờ địa phương), gần bến tàu Ban Tha Yai. Trung úy cảnh sát Pheerawit Chaichanyut thuộc đồn cảnh sát Khok Kloi cho biết các sĩ quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với đội cứu hộ.

Người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể trôi nổi gần một bến tàu đánh cá nổi tiếng ở Thái Lan. (Nguồn: Khaosod)

Nạn nhân mặc quần đùi màu xám và áo phông màu nâu, vẫn chưa được xác định danh tính, địa chỉ và quốc tịch. Cảnh sát tin rằng cô đã chết khoảng 2 ngày trước khi được tìm thấy.

Điều đáng chú ý là một sợi xích nặng đã được quấn chặt quanh cổ cô và buộc chặt vào 2 quả tạ bê tông. Các nhà điều tra nhận định đây là một nỗ lực có tính toán nhằm giấu thi thể dưới đáy biển. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực này, dòng nước đã đưa thi thể nạn nhân trôi dạt vào gần bờ.

Thi thể đã được chuyển tới cơ quan pháp y để khám nghiệm, nhằm xác định nguyên nhân tử vong và làm rõ liệu nạn nhân có còn sống trước khi rơi xuống nước hay không.

Chính quyền địa phương và các quận lân cận đã được yêu cầu rà soát các báo cáo về người mất tích có đặc điểm nhận dạng tương tự. Cảnh sát cũng đang trích xuất hình ảnh từ camera giám sát tại bến tàu và các tuyến đường thủy xung quanh để tìm kiếm dấu vết khả nghi.

"Đây là một vụ án nghiêm trọng và chúng tôi đang điều tra theo hướng có thể là án mạng. Cách thi thể bị đè nặng cho thấy có nỗ lực che giấu rõ ràng", Trung úy Pheerawit nhấn mạnh.

Nhà chức trách kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, đặc biệt là những hoạt động bất thường gần bến tàu Ban Tha Yai trong những ngày gần đây, liên hệ ngay với cảnh sát để hỗ trợ điều tra.