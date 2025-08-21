Trong căn nhà yên tĩnh tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, một bi kịch đã lặng lẽ diễn ra khi người mẹ đơn thân qua đời, để lại đứa con trai nhỏ của mình bên cạnh. Theo thông tin từ cảnh sát vào thứ Ba, ngày 19 tháng 8, cậu bé đã may mắn không bị thương và đã được đoàn tụ với người cha của mình. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của người mẹ.

Khi người hàng xóm phát hiện ra hoàn cảnh đáng thương của cậu bé và mẹ mình, họ đã nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng. Đứa trẻ sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và may mắn là bé không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Một hình ảnh gây xúc động là cảnh các sĩ quan cảnh sát đưa cậu bé đến bệnh viện, và thậm chí họ đã chủ động trả chi phí kiểm tra y tế.

Hình ảnh bé trai tại đồn cảnh sát

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã xác nhận thông tin về cái chết của người mẹ và việc cậu bé ở lại trong nhà cùng với thi thể của mẹ. Người mẹ được xác định là Zheng, 28 tuổi, đang sống cùng với con trai hai tuổi của mình. Cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng can thiệp và phối hợp với người chú và người cha của cậu bé để đảm bảo sự chăm sóc cần thiết, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ từ các bộ phận liên quan.

Cậu bé sau cùng đã được giao cho người cha, và cả chính quyền địa phương lẫn các cơ quan liên quan đều đang tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn này.