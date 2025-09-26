Người phụ nữ tên Cui Lili (41 tuổi) bị sếp cưỡng hiếp trong chuyến công tác và sau đó bị sa thải, sự cố này đã được chính quyền coi là "tai nạn lao động". Sau đó, cô kiện công ty và yêu cầu họ bồi thường 2 triệu nhân dân tệ (7,4 tỷ đồng). Việc phân loại hành vi tấn công tình dục xảy ra với cô theo cách này lần đầu tiên ở Trung Quốc.

Vụ án được xét xử vào ngày 23/9 tại Tòa án Nhân dân quận Tế Nam (Thiên Tân, Trung Quốc) gây chấn động cả nước, theo Kankan News.

Cui Lili bị sếp cưỡng hiếp trong chuyến công tác và sau đó bị sa thải, sự cố này được chính quyền coi là "tai nạn lao động". Ảnh: Handout)

Cui Lili trước đây làm giám sát bán hàng tại Công ty Thiên Tân Deke Zhikong, nhà sản xuất linh kiện ô tô, với mức lương hàng năm hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng). Tháng 9/2023, cô và ông chủ Wang cùng đi công tác đến Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngày 22/9, họ ăn tối với khách hàng. Sau đó, Wanng bế Cui đang say rượu vào phòng khách sạn và cưỡng hiếp cô.

Vào tháng 4/2024, Wang bị kết án 4 năm tù vì tội hiếp dâm. Tuy nhiên, cùng tháng đó, Cui bị công ty sa thải vì vắng mặt không có lý do chính đáng.

Camera ghi lại cảnh ông chủ của Cui mặc đồ đen bước ra khỏi phòng khách sạn. (Ảnh: Handout)

Một cơ quan chứng thực tư pháp địa phương đánh giá rằng Cui mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) do bị cưỡng hiếp. Theo báo cáo, vào cuối năm 2024, cơ quan an sinh xã hội và nguồn nhân lực địa phương công nhận vấn đề sức khỏe của cô là do tai nạn lao động.

Đầu năm nay, cơ quan trọng tài lao động địa phương ra phán quyết yêu cầu công ty cũ của Cui phải bồi thường cho cô 1,13 triệu nhân dân tệ (4,1 tỷ đồng). Công ty không kháng cáo quyết định này. Cui cho biết cô vẫn phải đưa công ty cũ ra tòa vì cho đến nay mới chỉ nhận được 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng). Cô tăng số tiền yêu cầu bồi thường lên 2 triệu nhân dân tệ (7,4 tỷ đồng).

Vào ngày diễn ra phiên điều trần, Cui mặc bộ quần áo mà cô từng mặc khi bị tấn công. “Lần trước, tôi đã mặc nó và bị làm nhục. Lần này, tôi mặc nó để đấu tranh cho công lý” , Cui nói với giới truyền thông, cho biết cô đang được điều trị y tế để chữa chứng PTSD: “Tôi thường xuyên gặp ác mộng, ngủ rất ít sau sự cố, phải dựa vào thuốc men và cà phê để duy trì cuộc sống. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại”.

Cui được khen ngợi vì đã dũng cảm lên tiếng, công khai về vụ án. (Ảnh: Handout)

Tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết. Cui khuyên những phụ nữ gặp phải trải nghiệm tương tự cô không nên tự trách mình.

Nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc Diêu Thần, người ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, đứng về phía Cui. “Cui là một trong số rất ít nạn nhân trực tiếp đối mặt với truyền thông để kể lại câu chuyện của mình. Cô ấy là người phụ nữ can đảm. Trải qua nhiều tội lỗi, cô ấy vẫn kiên trì đấu tranh cho chính mình bằng niềm tin và trí tuệ”, Diêu Thần chia sẻ trên mạng xã hội.

( Nguồn: SCMP)