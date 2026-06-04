Trước đó, vào khoảng 11h ngày 3/6, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nạn nhân bị đuối nước tại khu vực suối Cát Cát, xã Tả Van, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Tả Van, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Ban chỉ huy quân sự xã, dân quân cùng người dân địa phương đã huy động phương tiện, khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm.

Thi thể của chị H. được tìm thấy (Ảnh: Truyền hình Sa Pa).

Đến 13 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Đặng Thị Thu H., sinh năm 1995, thường trú tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm du khách đuối nước còn lại (Ảnh: Truyền hình Sa Pa).

Do mực nước suối sâu, dòng chảy mạnh, hiện trường có nhiều đá, cây cối rậm rạp, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Suối Cát Cát, ở xã Tả Van (Lào Cai). Ảnh: CTV

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (người giơ tay) đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu tập trung cao độ lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: CTV

Tìm thấy 1 nạn nhân đuối nước đã tử vong trên suối Cát Cát. Ảnh: CTV

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, tiến hành tìm kiếm, rà soát kỹ lưỡng từng vị trí trên suối; đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Tả Van tiếp tục phối hợp với các xã giáp ranh triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Đối với thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan, tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân hoàn tất các thủ tục theo quy định.