Sáng 1-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa tìm thấy thi thể một nam thanh niên nhảy xuống sông tại khu vực cầu Giã Viên bắc qua sông Hương ở trung tâm TP Huế.

Danh tính người nhảy cầu được xác định là anh N.Q.L. (SN 2006, trú xã Đan Điền, TP Huế).

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an TP Huế triển khai tìm kiếm người nhảy cầu.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 31-5, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc một người nhảy từ cầu Giã Viên, đoạn thuộc địa phận phường Thuận Hóa, xuống sông Hương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH trên sông đã điều động 2 ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1-6, lực lượng chức năng phát hiện và đưa thi thể người nhảy cầu lên bờ, bàn giao cho Công an phường Thuận Hóa tiếp tục xử lý theo quy định.

Đây là vụ nhảy cầu thứ hai xảy ra trên địa bàn TP Huế chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

Trước đó, sáng 27-5, chị B.T.X. (SN 1989, trú phường Hương Trà) chạy xe máy đến cầu An Lỗ, phường Phong Thái rồi để lại xe cùng đôi dép trên cầu trước khi gieo mình xuống sông Bồ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị X. trôi dạt cách cầu An Lỗ khoảng 4 km.