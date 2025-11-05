Trưa 5/11, lực lượng chức năng phường Bình Quới (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới) tá hỏa khi phát hiện thi thể nam giới đang trôi nổi trên sông.Người dân trình báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định thi thể là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35, trên người chỉ mặc quần lót, lưng quần màu đen.

Tài xế taxi dùng vật nhọn, tự gây thương tích rồi nhảy suống sông Sài Gòn.

Ban đầu lực lượng chức năng nhận định có thể đây là thi thể của tài xế taxi dùng dao tự gây sát thương ở vùng cổ rồi rơi xuống sông Sài Gòn vào hôm 3/11. Vị trí phát hiện thi thể nằm cách cầu Sài Gòn khoảng 3km, hướng về hạ lưu.

Trước đó , khoảng 10h30 ngày 3/11, người đàn ông chạy ô tô công nghệ lông nghệ biển số 50H-690.xx chạy trong làn xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi ngã tư Thủ Đức.

Khi vừa lên cầu Sài Gòn chừng vài chục mét thì dừng xe rồi mở cửa bước xuống xe.Sau đó, người này đứng ở lan can cầu, dùng hung khí tự đâm vào người rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Phát hiện sự việc, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin, Công an đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa. Nạn nhân chỉ mặc quần lót, tay cầm dao.

Một số người chứng kiến nhưng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa khuyên can. Bước đầu lực lượng chức năng xác định người đàn ông có vợ con nhưng đã ly hôn được vài năm rồi dọn ra ở riêng, sau đó hành nghề chạy xe taxi công nghệ.