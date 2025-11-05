Phi hành gia nướng cánh gà và bít tết ngay trên trạm vũ trụ

Đoạn video đang lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc các phi hành gia lần đầu thưởng thức cánh gà và bít-tết nóng hổi giữa không gian.

Trong video, kỹ sư hàng không vũ trụ Ngô Phi, thành viên phi hành đoàn Thần Châu-21, lấy cánh gà ướp sẵn từ túi bảo quản, xiên lên giá nướng rồi cho vào lò. Sau khoảng 28 phút, lò nướng cho ra đĩa cánh gà New Orleans vàng ruộm, thơm phức, chế biến hoàn toàn trong môi trường vi trọng lực.

Vương Kiệt – thành viên phi hành đoàn Thần Châu-20 – cùng Ngô Phi, đều đến từ khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc – vùng nổi tiếng với thịt bò và cừu chất lượng cao, cũng nướng đĩa bít-tết tiêu đen và chia sẻ thành quả với sáu phi hành gia trên trạm. Ai nấy đều rạng rỡ vì được tự tay chế biến món ăn yêu thích ngay trên quỹ đạo.

Các phi hành gia Trung Quốc nướng cánh gà trong không gian. (Ảnh: CMSA)

Tàu Thần Châu-21 được phóng vào tối thứ Sáu và ba thành viên phi hành đoàn đã gia nhập trạm chỉ vài giờ sau đó, sống và làm việc cùng nhóm Thần Châu-20, dự kiến trở về Trái Đất vào ngày 5/11.

Lò nướng trên trạm vũ trụ được nâng cấp đáng kể so với lò thông thường trên Trái Đất. Theo ông Lưu Vĩ Ba – chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Phi hành gia Trung Quốc - lò được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ chính xác, thu gom cặn dầu, xúc tác nhiệt độ cao và lọc đa tầng, giúp việc nướng thực phẩm không tạo khói, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về khí thải trên trạm.

Cả lò và hệ thống lọc trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt, bảo đảm vận hành ổn định liên tục tới 500 chu kỳ trong môi trường vi trọng lực.

Việc phi hành gia có thể nấu nướng trong không gian đánh dấu bước tiến mới trong hệ thống hỗ trợ sinh hoạt của trạm. Theo Trung tâm, sứ mệnh Thần Châu-21 mở rộng thực đơn lên hơn 190 món, với chu kỳ luân phiên 10 ngày, cho phép phi hành gia nấu và nướng rau tươi, các loại hạt, bánh ngọt và thịt ngay trên trạm.

Ông Lưu Vĩ Ba, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Phi hành gia Trung Quốc, chia sẻ: “ Sau nhiều tháng sống trong không gian chật hẹp, việc được thưởng thức cánh gà, bít tết thơm lừng, hay bánh mì, đậu phộng vừa nướng do chính tay mình làm chắc chắn sẽ mang lại niềm vui và cảm giác ấm áp như ở nhà cho các phi hành gia".

Các phi hành gia sử dụng lò nướng khí nóng để nướng cánh gà và bít tết ngay trong không gian. (Ảnh: Wu Lei @wulei2020)

Bên cạnh chế biến thực phẩm, vườn rau trên trạm vũ trụ cũng đạt nhiều tiến bộ. Kể từ sứ mệnh Thần Châu-16, các nhà khoa học thử nghiệm trồng cây trên quỹ đạo bằng giá thể tái tạo, phân bón giải phóng chậm và công nghệ dẫn nước vi lỗ, đảm bảo nguồn cung nước và dinh dưỡng ổn định trong môi trường vi trọng lực.

Đến nay, 10 lô cây trồng gồm 7 loại thực vật như rau diếp, cà chua bi và khoai lang được thu hoạch, cung cấp 4,5 kg rau củ và trái cây tươi cho các phi hành gia. Trong đó, rau diếp và cà chua bi đã hoàn thành chu kỳ trồng khép kín - từ hạt đến hạt.

" Chúng tôi đã chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn cho các phi hành gia nhân dịp các lễ hội truyền thống của Trung Quốc như Tết Nguyên đán, và thậm chí còn có cả những gói quà chỉ được mở vào đúng ngày lễ ", ông Tăng Bằng, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Phi hành gia, cho biết.