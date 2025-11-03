Ngày 3-11, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông cầm hung khí đâm vào người, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, người đàn ông chạy ô tô công nghệ biển số 50H-690.xx chạy trong làn xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi ngã tư Thủ Đức. Khi vừa lên cầu Sài Gòn chừng vài chục mét thì dừng xe rồi mở cửa bước xuống xe.

Hiện trường sự việc

Sau đó, người này đứng ở lan can cầu, dùng hung khí tự đâm vào người rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Phát hiện sự việc, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin, Công an đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa. Nạn nhân chỉ mặc quần lót, tay cầm dao. Một số người chứng kiến nhưng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa khuyên can.