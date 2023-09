Phát hiện thi thể cháy đen tại bãi đất trống ở Bình Dương

Nhận được tin báo về thi thể cháy đen, Công an phường Bình Chuẩn đã đến bảo vệ hiện trường và cùng Công an TP. Thuận An khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Công an đang khám nghiệm hiện trường (ảnh: ĐC)

Qua khám nghiệm, công an xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 30-40 tuổi. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, toàn thân cháy đen bong tróc da.

Ở hiện trường còn có mùi xăng, 1 hộp quẹt gas, 1 đôi giày đen, 1 điện thoại di động đã tắt nguồn, 1 xe máy biển số TP.HCM.

Thi thể nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, cháy đen (ảnh: ĐC)

Công an đã phong tỏa khu vực hiện trường rộng khoảng 1ha để khám nghiệm.

Hiện, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ chết người này.