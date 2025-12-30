Ngày 29-12, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân phát hiện một thi thể bị khô, lõa thể ở phường Cát Lái.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái, phát hiện một thi thể nam lõa thể ở bãi đất trống, xung quanh cỏ um tùm và một bao tải lớn màu trắng, đoạn gần trạm thu phí.

Công an phường Cát Lái phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu lực lượng chức năng nhân định thi thể đã khô, có thể tử vong nhiều ngày. Hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Công an TPHCM cho biết ai có người thân mất tích trong thời gian qua có thể liên hệ qua số điện thoại 0906699379 để gặp trung tá Phạm Trung Kiên - người thụ lý vụ việc - để cung cấp thêm thông tin.