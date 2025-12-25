Ngày 24/12, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra xác minh vụ một thi thể bị thiêu rụi tại khu vực Nghĩa trang Pleiku (địa phận thuộc tổ 7, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 cùng ngày, người dân đi thăm mộ ở Nghĩa trang Pleiku phát hiện một thi thể đang bốc cháy dữ dội nên đã trình báo lực lượng Công an. Tại hiện trường, thi thể trong tư thế ngồi dựa lưng vào bức tường của một ngôi mộ.

Đáng nói, thi thể đã bị thiêu rụi chỉ còn phần cẳng chân nên vẫn chưa thể xác định giới tính. Tại phần lối đi gần khu vực này phát hiện chiếc xe máy được cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa.

Ngay sau đó, Công an phường Diên Hồng nhanh chóng cử lực lượng phong tỏa hiện trường và xác minh thông tin, đồng thời phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.