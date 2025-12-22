Ai là người thân của thi thể nữ trôi sông Sài Gòn, bàn tay có 6 ngón, sơn màu đỏ liên hệ công an

Theo đó, khoảng 16h ngày 20/12, quản lý bãi cát ven sông Sài Gòn trên đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh, TP.HCM đi ra bờ sông kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ trôi sông. Sự việc được trình báo công an địa phương.

Nhận tin, Công an phường khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong. Bước đầu xác định nạn nhân là nữ, khoảng từ 40-50 tuổi, mặc đồ bộ màu xanh dương, in hoạ tiết màu đỏ hình bông hoa, mặc áo khoác ngoài màu đỏ.

Đặc điểm nhận dạng, bàn tay phải có 6 ngón (tại bàn tay phải vị trí ngón cái bị dị tật thành 2 ngón), những ngón tay và ngón chân đều sơn màu đỏ.

Công an đề nghị ai là người nhà nạn nhân liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM điều tra viên Lý Hải Dương qua số điện thoại 090.950.7658 hoặc đến số 9 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM để thông tin phục vụ việc điều tra.