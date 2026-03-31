Mới đây, vụ việc một bé trai tại Thái Lan bị cha dượng bạo hành đến tử vong đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra hôm 26/3 vừa qua tại tỉnh Chon Buri của Thái Lan và nghi phạm hiện đã bỏ trốn.

Theo đó, Tổ chức Pavena vì Trẻ em và Phụ nữ đã cùng hai người bà của nạn nhân, 50 và 43 tuổi, đến trình báo tại đồn cảnh sát Nong Kham hôm thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, về vụ việc cháu trai 3 tuổi của họ, tên là Phupha đã bị cha dượng hành hạ đến tử vong.

Bà nội đứa trẻ cho biết mẹ của Phupha, Jiraphan, 21 tuổi, đã ly thân với cha ruột của Phupha khi đứa trẻ được 1 tuổi. Con trai bà sau đó đã rời Thái Lan đi làm việc ở nước ngoài, trong khi Jiraphan đã tái hôn. Người bà cho biết ban đầu Phupha sống với bà trước khi chuyển đến sống với mẹ của Jiraphan khoảng 2 tháng.

Bà nói rằng Jiraphan đã gọi điện cho bà vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 3 để nói rằng Phupha đã tử vong. Theo lời kể của Jiraphan, cô ta đã đón Phupha từ chỗ mẹ mình và cậu bé đã ở với cô và chồng cô trong 10 ngày trước khi qua đời. Cô ta nói đã để Phupha ở lại với chồng mình vào đêm ngày 25 tháng 3 vì phải làm ca đêm.

Jiraphan cho biết chồng cô ta đã gọi điện cho cô ta vào khoảng 5 giờ sáng ngày 26 tháng 3 để báo rằng Phupha đã nôn mửa. Người mẹ lập tức trở về nhà trọ và tắm rửa trong khi chuẩn bị đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Không may thay, Phupha sau đó bị co giật và tử vong tại nhà trọ. Bà nội nạn nhân cho biết bà đã đến bệnh viện và thấy nhiều vết thương và bầm tím trên khắp cơ thể Phupha.

Bà nghi ngờ cha dượng đã đánh đập cháu mình đến mức tử vong. Bà cũng nói thêm rằng Phupha trước đó đã kể với bà rằng cậu bé bị hắn đánh đập. Mẹ của Jiraphan cũng kể lại tương tự, nói rằng bà đã nhận thấy những vết bỏng trên cơ thể đứa trẻ và Phupha nói với bà rằng gã cha dượng đã dí thuốc lá vào người cậu bé. Bà nói rằng bà đã hỏi con gái mình về vụ bạo hành được cho là đã xảy ra, nhưng đã bị mắng và không nhận được câu trả lời.

Cả hai người bà của đứa trẻ đều yêu cầu Quỹ Pavena giúp đảm bảo việc khám nghiệm tử thi được tiến hành kỹ lưỡng, nói rằng họ tin rằng gã cha dượng có liên quan đến cái chết của cháu họ.

Quỹ Pavena cho biết họ đã phối hợp với cảnh sát, những người đã hứa sẽ truy tìm nghi phạm để thẩm vấn. Tính đến thời điểm cập nhật mới nhất, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Không rõ liệu mẹ của cậu bé có ủng hộ chồng mình hay đồng ý cho phép điều tra toàn diện về cái chết của con trai cô ta hay không.