Sáng 9/9, Bộ Tư lệnh TPHCM đã thông tin về việc phát hiện rãnh mộ số 2 thuộc khu A tại Công viên Lê Thị Riêng ((phường Hòa Hưng, TPHCM).

Theo Bộ Tư lệnh thành phố, chiều 8/9, trong quá trình tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội K74 đã phát hiện rãnh chôn số 2, bước đầu phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi phát hiện, Đội K74 tổ chức bảo vệ hiện trường, tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành tìm kiếm, quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, tỉ mỉ.

Trong quá trình tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 8/9, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện thêm rãnh mộ số 2 thuộc khu A. Ảnh: Ngô Tùng.

Vị trí rãnh mộ số 2. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Rãnh số 2 nằm so le, về phía bên trái rãnh số 3 (nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào).

Việc phát hiện rãnh số 2 là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

Sáng 9/9, Đội K74 tiến hành cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục mở rộng rãnh số 2 để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật, đồng thời ghi nhận đầy đủ vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Bộ Tư lệnh TPHCM cũng tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng của rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn liên quan.

Trong sáng 9/9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Dự lễ dâng hương có Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Đại biểu thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Báo Quân khu 7

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hương, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí phát hiện rãnh mộ tiếp theo trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu A, gần với vị trí phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM, Đội K74 tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ. Từ những vị trí đã phát hiện hài cốt liệt sĩ, các đơn vị nghiên cứu kỹ địa hình, dấu vết và các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ khu vực, dấu hiệu nghi vấn nào.

Đơn vị tổ chức tìm kiếm phải cẩn trọng, tỉ mỉ, thu thập, bảo quản cẩn thận hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan, ghi chép, đánh dấu vị trí, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Việc phát hiện thêm rãnh mộ tại khu A tiếp tục cung cấp những thông tin quan trọng để Đội K74 xác định hướng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.