Phát hiện thêm 1 thi thể nữ giới dưới “hố tử thần” sâu 100m tại Hà Giang

Liên quan đến việc một người rơi xuống hố sâu 100m mất tích ở Hà Giang tối ngày 23/2, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin trưa 25/2, ông Ly Mí Pó, Chủ tịch UBND xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cho biết, đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Các đơn vị chức năng gồm Cơ quan cảnh sát điều tra, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh và Công an huyện Đồng Văn đã huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm. Trong quá trình xuống hố sâu hơn 100m nhưng vẫn chưa thể đến đáy, các lực lượng chức năng tiếp tục phải huy động thêm trang thiết bị và nhân lực để tìm kiếm. Do địa hình hiểm trở nên công việc tìm kiếm gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

“Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nữ giới khác. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy, trên người vẫn còn nguyên quần áo. Rất có thể người này đã tử vong nhiều ngày dưới hố sâu”, ông Pó thông tin.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Theo ông Pó, thi thể tìm thấy hiện vẫn chưa rõ danh tính và có nhân thân đến nhận. Do chưa nhận dạng được nhưng qua xác minh ban đầu đây có thể không phải là người địa phương. Cơ quan công an đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 23/2 tại thôn Tìa Súng, xã Sủng Trái, hai nam thanh niên điều khiển xe máy về nhà. Khi đang lên dốc đồi do xe máy hết xăng và phanh không ăn nên xe bị lùi xuống hố sâu hơn 100m. Vụ việc khiến 1 người rơi xuống hố hiện vẫn chưa rõ tung tích, còn lại 1 người và xe kẹt trên miệng hố nên may mắn thoát chết.

Nạn nhân bị rơi xuống hố là Sùng Mí S., còn người may mắn thoát chết là Sùng Mí L. Cả hai người gặp nạn đều là người địa phương, hiện tại sức khỏe nạn nhân L. đã ổn định và đã được được đưa về nhà.

