Phát hiện ra bí mật của con trai, tôi run rẩy vừa tìm cách khuyên giải vừa phải xóa sạch mọi chứng cứ vì sợ tan cửa nát nhà

Tôi năm nay ngoài 70. Tôi không dám nhận mình giàu sang nhưng đúng là có phúc. Con trai tôi là niềm tự hào lớn nhất của tôi, tự tay nuôi nấng, dạy dỗ nó từ ngày chồng tôi mất. Con tôi học hành giỏi giang, sự nghiệp thăng tiến, nhà cửa đàng hoàng, vợ đẹp, con ngoan. Bao năm qua, bà con hàng xóm nhắc đến mẹ con tôi là tấm tắc khen: "Bà Thơ mát tay, có thằng con tài giỏi lại hiếu thảo, phúc lớn".

Con dâu tôi hiền lành, chu đáo, chưa từng cãi tôi nửa lời. Cháu nội thì ngoan ngoãn lễ phép, nhìn gia đình nhỏ ấy, lòng tôi mãn nguyện lắm.

Cho đến cách đây vài tháng, tôi vô tình phát hiện ra một chuyện khiến tim mình như rơi xuống đáy giếng. Trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của con trai, tôi thấy điện thoại của nó rung liên tục. Màn hình hiện dòng tin nhắn: "Chiều nay anh đón em nha, nhớ anh quá", tên lưu là "Thảo lớp học thêm".

Tôi thấy nghi nghi nên nhờ đứa cháu chạy xe ôm đầu ngõ theo dõi giúp, thằng bé vẫn thường chở tôi mỗi khi tôi cần đi đâu đó nên 2 bác cháu rất thân. Nó cũng thuộc kiểu người nhanh nhạy lém lỉnh nên bám theo con trai tôi 2 ngày đã ra kết quả. Nó bảo tôi rằng con trai tôi đang cặp với một cô sinh viên trẻ lắm, xinh lắm, da trắng muốt, tóc dài... Nó còn cho tôi xem ảnh con trai tôi đang ngồi sát cạnh, tay choàng qua vai cô sinh viên đó trong một quán cà phê. Tôi sốc đến mức mấy hôm sau mất ăn mất ngủ. Không phải tôi chưa từng nghe chuyện đàn ông có vợ vẫn ra ngoài ong bướm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó xảy ra với con trai mình, vì con tôi sống rất tử tế, yêu vợ thương con.

Tôi tìm cách nói chuyện riêng với con trai. Ban đầu nó còn quanh co bảo tôi nghĩ linh tinh sau khi tôi đọc rõ thời gian địa điểm nó hẹn hò thì mới chịu thú nhận. Tôi hỏi nó nghĩ gì khi đang có vợ hiền, con ngoan mà vẫn cặp bồ, con trai chỉ lắc đầu: "Mẹ không hiểu đâu. Con chán vợ lắm rồi. Cô ấy lúc nào cũng chỉ biết con cái, tiền bạc, cơm nước, mồm miệng mở ra là oang oang, đưa cho mỗi tháng cả trăm triệu mà vẫn than thở. Ở với cô ấy, con không còn cảm xúc gì. Còn Thảo thì khác, chỉ cho chục triệu thôi mà Thảo cũng vui vẻ sung sướng cảm ơn, vâng dạ ngoan ngoãn, khác hẳn vợ con".

Tôi nghẹn họng, con ơi là con, vợ đẻ cho con mấy đứa con, chăm lo cuộc sống cho con từng ngày thì con lại không quý trọng. Con chỉ thấy điểm tốt của đứa mà con gặp vài lần mỗi tuần. Liệu ở lâu với cô nhân tình kia thì con có còn thấy người ta ngoan ngoãn dễ thương nữa không? Hay cũng sẽ trở nên cáu bẳn, suốt ngày than thở như vợ con bây giờ thôi.

Tôi biết, nếu con dâu biết chuyện này, nó sẽ không làm ầm lên mà sẽ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và dẫn con đi, không quay đầu lại. Con tôi có thể mất vợ, mất con, mất cả mái ấm mà tôi đã góp công vun đắp. Một mặt tôi vẫn cố khuyên giải con trai quay về với gia đình, chia tay cô bồ kia đi. Một mặt tôi phải giấu kín mọi chuyện, thay con trai dọn dẹp sạch sẽ mọi chứng cứ, chỉ sợ con dâu phát hiện ra rồi tan cửa nát nhà. Tôi phải làm gì để cứu lấy cái gia đình này đây?