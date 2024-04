Nhắc đến Hội An, hầu hết mọi du khách sẽ nhớ ngay đến một phố cổ mộng mơ mang nét cổ kính, yên bình. Những điểm đến luôn nằm trong danh sách phải ghé thăm hàng đầu của du khách khi đến Hội An có thể nhắc tới như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, bãi biển An Bàng… Tuy nhiên thời gian gần đây, có một địa điểm nữa, đã bị bỏ hoang từ lâu song bỗng thu hút đông đảo du khách tới tìm hiểu. Cách trung tâm thành phố khoảng 5km, nằm giữa cánh đồng lúa bao la, đây chính là lò gạch cũ Duy Vinh.

Ảnh MiA





Lò gạch Duy Vinh vốn là địa điểm quen thuộc với những người bản địa. Nó nằm cô độc giữa cánh đồng thuộc thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Công trình chỉ cao hơn 10m, rộng khoảng 4m, đã không còn được sử dụng và bị bỏ hoang nhiều năm. Từ thành phố Hội An, du khách để tìm đến đây chỉ cần lái xe khoảng 20 phút.

Từ năm 2018, địa điểm lò gạch bắt đầu thu hút sự chú ý của một lượng du khách nhất định. Sau dịch Covid-19, từ năm 2022 trở đi, khi du lịch trong nước dần phục hồi trở lại, điểm đến này lại trở thành một cái tên đáng chú ý với nhiều du khách thích trải nghiệm, khám phá và chụp ảnh check-in.

Cũng theo chia sẻ của người dân bản địa, khi lượng khách đến lò gạch tăng cao, chính quyền địa phương lo ngại về độ an toàn của công trình, vì vậy đã đóng cửa lò gạch 1 thời gian. Sau này, lò gạch đã được nâng cấp, sửa chữa, gia cố. Đồng thời xung quanh khu vực kết hợp thêm nhiều loại hình du lịch nông trại, từ đó đảm bảo an toàn và đem tới nhiều trải nghiệm hơn cho khách tham quan.

Lò gạch cũ nằm giữa cánh đồng lúa mênh mông, thu hút nhiều du khách đến tham quan, check-in (Ảnh Traveloka)





Lò gạch cũ Duy Vinh nổi bật với những mảng tường cũ kỹ, bong tróc, lộ ra từng lớp gạch đỏ au. Nhiều chỗ thậm chí còn mọc cả cây ở trên. Tổng thể cổ kính tạo nên dáng vẻ sừng sững, hiên ngang như tòa thành cổ đại.



Chiếc lò gạch tưởng chừng đơn sơ này lại có thiết kế khá lạ mắt. Các bậc thang được xây theo hình xoắn ốc từ chân đến đỉnh, vốn dĩ là những bậc thang dùng làm lối vào ra cho những người thợ đốt gạch trước kia. Nhiều du khách cũng gọi vui rằng đây là những "Nấc thang lên thiên đường". Bước chân lên bậc thang, du khách có thể thấy bên dưới là cánh đồng lúa xanh mướt, ngước lên trên là bầu trời trong xanh, cảm giác lâng lâng trên không rất thú vị.



Vì đã trải bao năm tháng nên cũng có những bậc thang phủ rêu, rất dễ trơn trượt. Vì thế, mỗi khi di chuyển du khách lưu ý phải đặc biệt cẩn thận, đi chậm và nhẹ nhàng. Nếu nhận thấy dấu hiệu của sự nứt vỡ, nên tránh xa khu vực đó ngay.



Những bậc thang trên lò gạch chính là địa điểm check-in của nhiều du khách (Ảnh Traveloka)

Theo một số nhiếp ảnh gia địa phương, mỗi mùa, khu vực lò gạch cũ lại mang một nét đẹp riêng. Mùa hè, cánh đồng lúa tràn ngập màu xanh bát ngát còn mùa đông, đồng trũng, in bóng rõ nét chiếc lò gạch, cầu tre.... Tại đây, du khách có thể chụp hình, check-in, kết hợp thưởng thức ly cà phê hay trò chuyện với những người nông dân ra đồng sớm. Tất cả đều cực kì thích hợp cho một chuyến đi “chữa lành”.



Bạn Thùy Linh 28 tuổi, du khách từ Quảng Ninh nhận xét: “Điểm đến này tuy không có nhiều hoạt động dịch vụ nhưng mang lại những giá trị tinh thần, giúp bản thân mình xua tan cảm giác mệt mỏi cũng như làm sống lại năm tháng tuổi thơ lớn lên từ vùng đồng quê”.

























Lò gạch cũ Duy Vinh hoàn toàn phù hợp cho một chuyến du lịch "chữa lành", tìm về với thiên nhiên yên bình (Ảnh ST)





Thời tiết ở Quảng Nam mang đậm nét đặc trưng của miền Trung, có một mùa nắng và có một mùa mưa. Vì thế du khách nên đi vào mùa nắng để có thể có chuyến đi trọn vẹn cùng những bức ảnh đẹp. Cụ thể, du khách nên chọn thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 8. Đây là thời điểm đẹp nhất để khám phá lò gạch cũ Duy Vinh. Đa phần sẽ có thời tiết nắng ráo, ít mưa, không khí trong lành. Việc tham quan công trình cũng sẽ được an toàn hơn.



Ngược lại, nên tránh đi vào tháng 9 cho đến tháng 2 năm sau, vì được biết đây là mùa mưa bão ở miền Trung. Mưa rả rích cả ngày, thậm chí còn có những thời điểm lũ lụt rất lớn.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến tham quan lò gạch Duy Vinh là vào mùa nắng, khô ráo (Ảnh Eco Tour)

Cách trung tâm thành phố Hội An chỉ 5km nên có nhiều phương tiện như ô tô, xe khách, taxi hay xe máy cho du khách lựa chọn. Xe máy là phương tiện được chọn lựa nhiều nhất, vì đi phượt đến lò gạch cũ cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Len lỏi giữa cánh đồng lúa xanh rì, băng qua con đường làng yên bình là đến được với lò gạch. Cung đường này được đánh giá là tương đối dễ đi.