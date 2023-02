Phát hiện những dấu hiệu này khi yêu bạn cần chấm dứt ngay lập tức

Có thể khó phân biệt liệu một mối quan hệ có trở nên độc hại hay không, đặc biệt nếu bạn đang yêu và đã có quan hệ đối tác trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, nếu bạn có cảm giác không chắc chắn, cho dù chúng đến từ sự thiếu tin tưởng, tranh cãi liên tục hay hành vi kiểm soát của cả hai bên trong mối quan hệ, thì bạn cũng nên hiểu các dấu hiệu độc hại.

Jamie Bronstein, một nhà trị liệu về mối quan hệ được cấp phép tại Hoa Kỳ cho biết: “Cuộc sống quá ngắn để dành thời gian cho một mối quan hệ độc hại. Để từ bỏ một mối quan hệ độc hại, nói luôn dễ hơn làm. Tuy nhiên, hãy tin vào trực giác của bạn và biết rằng bạn xứng đáng có một mối quan hệ lành mạnh".

Dưới đây là những mối quan hệ có khả năng hủy hoại đời sống tinh thần lẫn thể chất mà bạn cần tránh xa càng sớm càng tốt.

Cảm thấy không an toàn và bị lạm dụng thể chất

Đầu tiên và quan trọng nhất là cả hai bạn phải luôn cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc, tinh thần và thể chất trong mối quan hệ. Nếu có bất kỳ hình thức lạm dụng thể chất nào, bạn cần nói với ai đó, tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp và lập kế hoạch thoát khỏi mối quan hệ.

"Một lần là quá nhiều lần". Bronstein nói: "Nếu nó đã xảy ra một lần, nó sẽ xảy ra lần nữa và ngay cả với một nhà trị liệu hoặc cố vấn, nó vẫn có thể xảy ra lần nữa".

Chỉ trích liên tục

Đây là một trong những dấu hiệu chính của sự độc hại trong một mối quan hệ.

Bronstein giải thích: “Một đối tác chỉ trích quá mức khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân. Có một ranh giới mong manh giữa việc trò chuyện chân thành và những lời chỉ trích thẳng thừng khiến bạn cảm thấy thất vọng về bản thân.

Nếu bạn thấy rằng người yêu mình liên tục chỉ trích mọi việc nhỏ nhặt mà bạn làm - dù lớn hay nhỏ - thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã trở nên độc hại”.

Chiếm hữu

Thật tuyệt khi cảm thấy được khao khát trong một mối quan hệ. Nhưng có một sự khác biệt giữa thể hiện tình yêu và chiếm hữu.

Bronstein nói: “Nếu đối tác của bạn quá chiếm hữu và luôn theo dõi nơi ở của bạn, không tán thành việc bạn có thời gian ở một mình và luôn khăng khăng làm mọi thứ cùng nhau, điều này có thể có nghĩa là bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại.

Nếu bạn phát hiện sớm những dấu hiệu chiếm hữu từ người ấy, hãy cân nhắc trò chuyện nghiêm túc về lòng tin và ranh giới.

Tức giận

Bạn có thấy mình tranh cãi với đối tác của bạn liên tục? Và không chỉ tranh cãi, hai người còn có thể giận dữ, la hét và nói những điều gây tổn thương nhau. Nếu một hoặc cả hai thường xuyên trải qua những cơn giận dữ dữ dội, Bronstein nói rằng đây là một dấu hiệu độc hại.

Các bước để thoát khỏi mối quan hệ độc hại

Khi bạn đã xác định được các dấu hiệu độc hại trong mối quan hệ của mình, đã đến lúc lập kế hoạch rút lui.

Ở đây, Bronstein chia nhỏ các bước để thoát khỏi kiểu quan hệ đối tác không lành mạnh này một cách an toàn.

Kể về một người bạn hoặc thành viên trong gia đình: Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo, Bronstein khuyên bạn nên tâm sự với một người mà bạn thân thiết. Những người thân yêu của bạn cần biết chuyện gì đang xảy ra. Sự hỗ trợ của họ sẽ giúp bạn có thêm động lực để rời bỏ mối quan hệ.

Tìm kiếm một không gian an toàn: Nếu có hành vi lạm dụng thể chất trong quan hệ đối tác, bạn cần ưu tiên tìm một nơi an toàn. Hãy cố gắng hết sức để đến nhà của một người thân yêu và ở lại đó. Có một cuộc trò chuyện trực tiếp về việc chia tay với một đối tác lạm dụng là không an toàn.

Nói chuyện với một nhà trị liệu trước khi chia tay: Mặc dù con đường phía trước có vẻ đơn giản nếu bạn đã quyết định chấm dứt mối quan hệ của mình, nhưng bạn vẫn nên tìm lời khuyên chuyên nghiệp từ cố vấn hoặc nhà trị liệu.

Bronstein cảnh báo: “Khi đối phó với một người độc hại, họ có thể cố gắng ngăn bạn đi trị liệu. Họ sẽ sử dụng mọi cách có thể để giữ bạn trong mối quan hệ; họ sẽ thao túng bạn và cố gắng lôi kéo bạn quay lại nếu họ cảm thấy bạn sắp rời đi.

Mối đe dọa về việc bạn rời bỏ mối quan hệ sẽ làm tổn hại đến cái tôi của họ, và họ có thể trở nên nguy hiểm, vì vậy tốt nhất là nên nói chuyện với một chuyên gia trước".

Ưu tiên yêu bản thân: Con đường hồi phục sau khi rời bỏ một mối quan hệ độc hại không hề dễ dàng. Điều quan trọng là bạn phải ở cạnh những người bạn yêu thương và tin tưởng, đồng thời cố gắng yêu thương bản thân và ưu tiên sức khỏe tinh thần của bạn.

Bronstein nói: “Hãy tìm sự thoải mái với những người bạn yêu thương và những người yêu thương bạn vô điều kiện. Làm việc để yêu thương bản thân vô điều kiện và chữa lành những gì cần được chữa lành".