Phát hiện nhiều thuốc đông y giả trộn tân dược

Ngày 4/7, Sở Y tế TPHCM có thông báo gửi đến các cơ sở kinh doanh, không thực hiện kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc, đồng thời báo cáo về sở nếu phát hiện loại thuốc giả viên hoàn cứng Viêm Mũi Xoang do cơ sở Đông Nam Dược Hải Thượng có địa chỉ quận Tân Bình, TPHCM sản xuất. Loại thuốc y học cổ truyền này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy đăng ký lưu hành và trộn tân dược.

Không chỉ viên hoàn cứng Viêm mũi Xoang, vào ngày 27/6, sau khi lấy mẫu tại một cơ sở bán lẻ thuốc đông y ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương phát hiện thuốc viên hoàn cứng Nhức khớp Tê Bại Hoàn gold do Cơ sở Đông Nam Dược Đại An ở quận Ba Đình, Hà Nội sản xuất, thuốc không có số lô, ghi ngày sản xuất 16/3/2024 có trộn với tân dược Paracetamol. Qua kiểm tra, Cục Quản lý Dược cổ truyền, Bộ Y tế đã phát hiện thuốc này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành và trộn với tân dược nên theo Luật Dược đây là thuốc giả.

Loạt thuốc đông y giả của Cơ sở Đông Nam Dược Đại An sản xuất vừa được cơ quan chức năng phát hiện và phát thông tin cảnh báo- ảnh L.N

Sau thông tin từ Cục Quản lý Dược cổ truyền, trong ngày 3/7 qua rà soát các sở y tế đã phát hiện nhiều loại thuốc đông y của cơ sở này sản xuất là thuốc giả. Theo đó, sở Y tế Phú Yên ra thông báo cảnh báo và yêu cầu các cơ sở không buôn bán, sử dụng thuốc giả viên hoàn cứng Nhức khớp Tê Bại Hoàn, có số đăng ký VD-93312-13; thuốc viên hoàn cứng Viêm mũi xoang, viên hoàn cứng Gai Cốt Hoàn…bởi tất cả thuốc trên đều không có giấy phép lưu hành. Tất cả thuốc này đều của cơ sở Đông Nam Dược Đại An.