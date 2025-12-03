Theo Hãng tin Reuters, ngày 1/12, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) thông báo họ đã bắt giữ tổng cộng 13 người vì nghi ngờ ngộ sát trong cuộc điều tra về vụ cháy chung cư nghiêm trọng nhất của thành phố này trong nhiều thập kỷ.

Đến ngày 2/12, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 5 thi thể, nâng số người chết lên 151. Trong số này có 10 lao động nhập cư, gồm 9 người Indonesia và một người Philippines.

Lưới chống cháy giả được nhà thầu sử dụng bao quanh các tòa chung cư đang cải tạo - Ảnh: Reuters

Cảnh sát đồng thời chỉ ra rằng các vật liệu cải tạo không đạt tiêu chuẩn đã làm bùng phát đám cháy khủng khiếp nhất trong 70 năm qua.

Giới chức Hong Kong cho biết nhiều tấm lưới bảo vệ dùng khi cải tạo các tòa nhà tại Wang Fuk Court, Tai Po, không đạt chuẩn chống cháy, thậm chí bị cố tình đặt ở vị trí khó tiếp cận nhằm tránh bị phát hiện.

Toàn bộ 8 block tại khu nhà đã được dựng giàn giáo và phủ lưới xanh từ năm ngoái. Sau cơn bão hồi tháng 7, một phần lưới bị hư hại và được thay bằng loại rẻ tiền, không chống cháy. Các điều tra viên lấy 20 mẫu lưới từ nhiều tầng, trong đó 7 mẫu không đạt tiêu chuẩn.

Lực lượng cảnh sát chiếu hình ảnh bên trong chung cư sau vụ cháy tại hiện trường - Ảnh: Reuters

Tổng Thư ký hành chính Hong Kong Eric Chan cho biết một số mẫu không đạt chuẩn được đặt ở khu vực hiểm trở, nơi lính cứu hỏa phải leo ra để tiếp cận, cho thấy nhà thầu đã cố ý che giấu. Ông nói các nghi phạm "dùng thủ đoạn tinh vi", trộn lưới đạt chuẩn với lưới kém chất lượng để qua mắt kiểm tra.

Cảnh sát và Uỷ ban Chống tham nhũng Hong Kong bắt tổng cộng 13 người, gồm nhà thầu chính, đơn vị tư vấn kỹ thuật và nhà thầu phụ. Nhiều nghi phạm bị cáo buộc mua 2.300 cuộn lưới không đạt chuẩn để thay thế, với giá chỉ bằng một nửa loại chống cháy. Sau vụ cháy lưới bảo vệ ở Central hồi tháng 10, nhóm này mua thêm 115 cuộn lưới đạt chuẩn để quấn quanh chân giàn giáo nhằm tạo vỏ bọc khi kiểm tra.

Ngoài lưới, lực lượng chức năng phát hiện các tấm xốp được dùng che cửa sổ khiến kính vỡ, tạo luồng gió hút lửa vào trong, làm đám cháy lan nhanh hơn.

Hơn 40 người vẫn đang mất tích

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra tại 7 tòa chung cư bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court vào hôm 26/11 vừa qua.

Họ phát hiện thi thể cư dân trong các cầu thang bộ và trên nóc tòa nhà, những nơi nạn nhân bị mắc kẹt khi tìm cách thoát khỏi ngọn lửa.

Người dân mang hoa tới tưởng niệm các nạn nhân - Ảnh: Reuters

"Một số thi thể đã cháy thành tro, vì vậy có thể chúng tôi sẽ không thể tìm thấy tất cả những người mất tích", viên cảnh sát Tsang Shuk-yin xúc động nói với các phóng viên.

Hiện hơn 40 người vẫn đang mất tích.

Đơn vị nhận dạng nạn nhân của cảnh sát đã hoàn tất tìm kiếm tại 5 tòa nhà và đang rà soát hai block còn lại. Giới chức dự đoán quá trình tìm kiếm và điều tra toàn diện có thể kéo dài ba tuần.

Hong Kong thông báo sẽ hỗ trợ tài chính cho người bị thương, người làm việc trong khu nhà cũng như học sinh và lao động giúp việc bị ảnh hưởng. Các cư dân Wang Fuk Court sẽ được chăm sóc y tế miễn phí đến hết năm sau. Quỹ cứu trợ của Hong Kong đã nhận được 1,3 tỷ HKD tiền quyên góp, ngoài khoản 300 triệu ban đầu.