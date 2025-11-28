Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Đại Bộ (Tai Po), Hong Kong, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 94 người. Đây được coi là sự cố cháy nghiêm trọng nhất Hong Kong trong nhiều thập kỷ.

Cuộc gọi cuối cùng hé lộ tình cảnh khủng khiếp

Vào tối ngày 26/11, sau khi lửa bùng lên vài giờ, nhiều cư dân bị mắc kẹt ở các tầng cao, hoàn toàn không có lối thoát. Bà Phương, 40 tuổi, cho biết lần cuối cùng bà liên lạc với mẹ ruột 70 tuổi là lúc 8 giờ tối ngày 26.

Lúc đó, mẹ bà cùng một người hàng xóm 50 tuổi khác đang trốn trong phòng tắm ở tầng 27 để cầu cứu. Người mẹ đã bị sặc khói đến mức chóng mặt, không thể suy nghĩ được.

Bà Phương nhớ lại mẹ đã cầu xin sự giúp đỡ một cách lo lắng, giọng nói nghe có vẻ rất yếu ớt. Do khi thoát hiểm, mẹ bà không mang theo điện thoại nên chỉ có thể mượn điện thoại của hàng xóm để báo tin. Tuy nhiên, điện thoại của người hàng xóm đã hết pin trước nửa đêm, và từ đó không thể liên lạc được nữa.

Bà Phương đau lòng nói rằng bà không rõ tình trạng của mẹ mình, vì lúc đó lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được tầng đó, và bà vẫn đang chờ đợi đội cứu nạn.

Vẫn còn rất nhiều người chưa tìm được người thân sau vụ cháy

Còi báo cháy không hoạt động

Nhiều người sống sót chỉ ra rằng chuông báo cháy đã không reo lên khi hỏa hoạn xảy ra. Một cư dân 72 tuổi họ Trần cho biết bà hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng chuông báo động nào. Chính con gái bà đang du lịch ở Hàn Quốc đã gọi điện nhắc nhở, khiến bà phải vội vàng chạy thoát thân.

Một cư dân nghỉ hưu 71 tuổi họ Lương mô tả đây là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời ông.

Khu chung cư Wang Fuk Court là nơi sinh sống của một lượng lớn cư dân cao tuổi. Nhiều người trong số họ phải phụ thuộc vào xe lăn, khiến tốc độ thoát hiểm của người già không thể theo kịp sự lan rộng của ngọn lửa.

Ảnh bên trong 1 căn hộ sau đám cháy lịch sử

Ông Lý, gần 70 tuổi, đã sống ở khu nhà Wang Fuk suốt 30 năm và giờ chỉ còn lại vài đồ đạc cá nhân. Ông bất lực, nói rằng mình đã gần 70 tuổi, và ngay cả khi được cấp nhà, liệu ông có sống ở đó hay không?

Ông Lý nói: "Đây là làng của người già, chủ yếu là ông bà. Tôi còn có một người bạn ở đây, nhưng tôi vẫn chưa biết tình hình của anh ấy ra sao". Ông cũng bày tỏ sự bất lực, nói rằng đám cháy đã cháy quá lâu, mọi người khó có thể sống sót sau thời gian dài như vậy.

Người đàn ông chỉ ra rằng nếu không có lưới chắn, chuỗi tòa nhà đã không bốc cháy. Trong một cuộc họp cộng đồng trước đó, ông đã đề cập rằng nhiều tòa nhà không nên được xây dựng, sửa chữa cùng lúc, nhưng cuối cùng tất cả đều được bao bọc bởi giàn tre và hàng rào. Về vụ cháy, ông thẳng thừng tuyên bố: "Vụ cháy này thật vô lý".

Nguồn: ETtoday