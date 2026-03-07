(Ảnh: Axios)

Báo cáo của Consumer Reports cho thấy hơn một nửa số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh được kiểm nghiệm tại Mỹ có chứa kim loại nặng hoặc các chất ô nhiễm tiềm ẩn, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm đối với nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất.

Kết quả khảo sát được công bố đầu tháng 3/2026 cho thấy trong tổng số 49 sản phẩm sữa công thức dạng bột, dạng lỏng, sản phẩm dành cho trẻ dị ứng và các loại sử dụng nguồn protein thay thế được kiểm nghiệm, có 26 sản phẩm chứa arsen vô cơ ở mức bằng hoặc vượt ngưỡng đáng lo ngại do Consumer Reports đặt ra. Ba sản phẩm sữa bột có hàm lượng chì vượt ngưỡng cảnh báo, trong khi các hợp chất PFAS - thường được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" do rất khó phân hủy trong môi trường -được phát hiện trong hơn một phần tư số mẫu thử.

Consumer Reports cho biết việc phát hiện các chất ô nhiễm này đáng chú ý bởi sữa công thức thường là nguồn dinh dưỡng duy nhất của trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời. Theo các chuyên gia, việc phơi nhiễm lặp lại với kim loại nặng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trẻ nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan và hệ thống sinh học của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Bà Sana Mujahid, phụ trách nghiên cứu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Consumer Reports, nhận định việc phát hiện các chất ô nhiễm trong một trong những nhóm thực phẩm được quản lý chặt chẽ nhất tại Mỹ là điều đáng chú ý. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng các sản phẩm được kiểm nghiệm "vẫn an toàn để cho trẻ sử dụng", bởi hàm lượng chất ô nhiễm phát hiện được không ở mức gây nguy hại tức thời.

Theo kết quả nghiên cứu, gần một nửa số sản phẩm sữa công thức được đánh giá là "lựa chọn tốt", tức hàm lượng chất ô nhiễm rất thấp hoặc không phát hiện. Một số thương hiệu lớn như Similac và Enfamil có sản phẩm xuất hiện ở cả nhóm được đánh giá tốt lẫn nhóm có mức chất ô nhiễm cao hơn, trong khi thương hiệu Bobbie đạt kết quả tốt trên toàn bộ các sản phẩm được kiểm nghiệm.

Các nhà sản xuất sữa công thức cho rằng dấu vết kim loại nặng tồn tại tự nhiên trong môi trường và có thể xuất hiện ở nhiều loại thực phẩm. Đại diện hãng Abbott Nutrition khẳng định các sản phẩm sữa của hãng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và tuân thủ quy định về kim loại nặng của Liên minh châu Âu và Canada. Tương tự, Mead Johnson cho biết công ty áp dụng quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhằm hạn chế tối đa sự hiện diện của các chất không mong muốn trong sản phẩm.

Theo Consumer Reports, một trong những vấn đề đáng chú ý là Mỹ hiện chưa có quy định liên bang cụ thể về giới hạn arsen trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng không bắt buộc phải kiểm tra định kỳ các chất ô nhiễm này hoặc công bố kết quả cho cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã triển khai sáng kiến "Operation Stork Speed" từ năm 2025 nhằm rà soát tiêu chuẩn đối với sữa công thức và tăng cường hoạt động kiểm nghiệm. Bên cạnh đó, một dự luật tại Thượng viện Mỹ cũng đề xuất yêu cầu các nhà sản xuất phải thông báo cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trong vòng 1 ngày làm việc nếu phát hiện sản phẩm sữa công thức bị nhiễm bẩn hoặc có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn an toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên hoang mang trước kết quả nghiên cứu, đồng thời nên tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi thay đổi loại sữa đang sử dụng cho trẻ, đặc biệt đối với các sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ dị ứng hoặc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt.