Nóng: Phát hiện hàng loạt sữa công thức nổi tiếng của Mỹ chứa thạch tín, chì

Trong cuộc kiểm nghiệm này, tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phân tích 49 sản phẩm sữa công thức, bao gồm sữa bột, sữa dạng lỏng, sữa từ protein thay thế và các loại dành cho trẻ có cơ địa dị ứng. Kết quả cho thấy hơn một nửa số mẫu có chứa các chất gây ô nhiễm ở mức được đánh giá là đáng lo ngại.

Trao đổi với CBS News, bà Sana Mujahid – quản lý nghiên cứu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Consumer Reports cho biết việc trẻ nhỏ tiếp xúc và sử dụng những chất này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Vì trẻ sơ sinh có cơ thể còn non nớt, hệ tiêu hoá vẫn đang trong quá trình phát triển nên cơ thể dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Bà cũng lưu ý rằng sữa công thức không phải là nguồn phơi nhiễm duy nhất. Trong một số trường hợp, các chất ô nhiễm tương tự cũng có thể xuất hiện trong nguồn nước dùng để pha sữa cho trẻ.

Consumer Reports cho biết dù thị trường sữa công thức tại Mỹ được quản lý khá chặt chẽ, sản phẩm vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường hoặc phát sinh tạp chất trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, hiện Mỹ vẫn chưa quy định mức giới hạn cụ thể đối với một số chất ô nhiễm trong sữa công thức, đồng thời các nhà sản xuất cũng không bắt buộc phải kiểm tra sự hiện diện của các chất này trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Tuy vậy, tổ chức này nhấn mạnh các sản phẩm được kiểm nghiệm vẫn được đánh giá là an toàn cho trẻ sử dụng, do lượng chất ô nhiễm phát hiện chỉ ở mức thấp. Consumer Reports cho biết họ áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá rất nghiêm ngặt nhằm xác định rủi ro tiềm ẩn, với mục tiêu cung cấp thêm thông tin để phụ huynh có cơ sở lựa chọn nguồn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát được công bố năm ngoái, Consumer Reports cũng từng phát hiện dấu vết của chì và asen trong một số loại sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Sau khi kết quả được công bố, các cơ quan quản lý thực phẩm của chính phủ Mỹ đã cam kết tăng cường giám sát và siết chặt việc kiểm tra đối với dòng sản phẩm này.

Bên cạnh những sản phẩm có phát hiện chất ô nhiễm, báo cáo cũng cho thấy vẫn có nhiều lựa chọn được đánh giá an toàn. Trong số 23 loại sữa công thức dạng lỏng dành cho trẻ sơ sinh được kiểm nghiệm, có 8 sản phẩm không phát hiện kim loại nặng hoặc chỉ chứa ở mức rất thấp.

Theo Consumer Reports, điều này cho thấy phụ huynh vẫn có thể tìm được các sản phẩm vừa an toàn vừa có giá hợp lý. Nhiều loại trong số đó cũng được cung cấp thông qua các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng của chính phủ Mỹ, chẳng hạn như Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC).

Báo cáo cũng cho thấy thị trường sữa công thức tại Mỹ hiện do một số doanh nghiệp lớn chi phối. Trong đó, hai công ty Abbott Nutrition và Mead Johnson chiếm khoảng một nửa tổng lượng sữa công thức tiêu thụ tại nước này. Bên cạnh đó, Perrigo cũng sản xuất nhiều dòng sữa công thức mang nhãn hiệu riêng cho các chuỗi bán lẻ.

Trước kết quả kiểm nghiệm, Abbott và Mead Johnson đã lên tiếng phản hồi, cho rằng một lượng nhỏ kim loại nặng có thể tồn tại tự nhiên trong môi trường và khó tránh khỏi trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đại diện Abbott khẳng định sữa công thức của hãng vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh. Về phía Mead Johnson, doanh nghiệp cho biết họ áp dụng quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt và triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu các tạp chất không mong muốn trong sản phẩm. Công ty khẳng định các dòng sữa công thức của mình luôn đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng do cơ quan quản lý tại Mỹ cũng như quốc tế ban hành.

Mead Johnson cũng nhấn mạnh rằng ngay trong báo cáo của Consumer Reports, tất cả các sản phẩm được kiểm nghiệm đều được đánh giá là an toàn để sử dụng cho trẻ sơ sinh.

Một số doanh nghiệp khác được nhắc tới trong báo cáo chưa đưa ra phản hồi ngay khi được CBS News đề nghị. Hội đồng Dinh dưỡng Trẻ sơ sinh Hoa Kỳ (INCA) cho biết hiện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vẫn chưa đưa ra giới hạn cụ thể đối với kim loại nặng trong sữa công thức.

Theo INCA, hiệp hội mong muốn FDA sớm thiết lập các ngưỡng giới hạn dựa trên cơ sở khoa học. Điều này sẽ giúp phụ huynh và các chuyên gia y tế có thêm căn cứ khi đưa ra quyết định về dinh dưỡng cho trẻ, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất đối với sản phẩm sữa công thức.