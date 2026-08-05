Một vụ việc đáng sợ vừa xảy ra tại Malaysia khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Phát hiện thi thể bị trói tay chân ở dưới sông

Hôm thứ Hai, 3/8, thi thể một người đàn ông với tay chân bị trói và vướng vào lưới đã được phát hiện tại sông Tanjung Semberong, khu vực Parit Raja, thành phố Johor Bahru, bang Johor của Malaysia.

Khi được tìm thấy, thi thể đã trong tình trạng trương phình, cho thấy nạn nhân đã tử vong ít nhất là vài ngày trước. Ngoài ra, do thi thể bị quấn chặt vào lưới người dân địa phương ban đầu lầm tưởng đó là xác gia súc nên đã định vớt lên nhưng sau đó đã bàng hoàng nhận ra đó là thi thể người nên đã vội vàng báo cho cảnh sát địa phương.

Thi thể của người xấu số được người dân phát hiện ở dưới sông. (Nguồn ảnh: China Press)

Các báo cáo cho biết nạn nhân được cho là một người đàn ông gốc Hoa đã mất tích gần đây tại Johor Bahru. Tờ Mothership dẫn lại thông tin từ tờ Sin Chew đưa tin rằng cảnh sát trưởng quận đã xác nhận vụ việc.

Nạn nhân được cho là nam doanh nhân đã mất tích trước đó vài ngày

Theo tờ China Press đưa tin, tay và chân của nạn nhân dường như đã bị trói rất chặt, khiến nạn nhân không thể nào thoát ra. Việc khám nghiệm thi thể cho thấy, nạn nhân có thể chính là nam doanh nhân Trung Quốc 39 tuổi tên là Liu Kaixian. Được biết, anh Liu đã mất tích từ ngày 29 tháng 7 vừa qua.

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát huyện Batu Pahat, Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Shahrul Anuar, đã xác nhận vụ việc đau lòng này khi được hỏi.

Tuy nhiên, ông cho biết các thông tin chi tiết hơn về việc tìm thấy thi thể người đàn ông này sẽ do Trụ sở Cảnh sát Johor công bố.

Ở một diễn biến khác, bà Jati – nữ nghị sĩ đắc cử ở khu vực Skudai – đã đăng tải thông tin trên Facebook xác nhận rằng người đàn ông được báo cáo mất tích trước đó đã được tìm thấy, nhưng đáng tiếc là nạn nhân đã qua đời.

Mặc dù gia đình đã công khai kêu gọi sự giúp đỡ để tìm kiếm anh Liu, nhưng cuối cùng họ lại nhận được tin dữ.

Người mất tích được xác định là nam doanh nhân 39 tuổi đã mất tích cách đó vài hôm. (Nguồn ảnh: Sin Chew)

Bà Jati kêu gọi công chúng hãy thấu hiểu cảm xúc của gia đình, thể hiện sự tôn trọng và cảm thông, đồng thời tránh chia sẻ bất kỳ hình ảnh hay video nào cũng như đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ về người đã khuất.

"Tôi đưa ra lời kêu gọi này trên trang Facebook cá nhân với hy vọng công chúng sẽ thấu hiểu và cảm thông cho nỗi đau của gia đình", bà Jati cho biết.

Được biết, trước đó, anh Liu được cho là đã mất tích tại Skudai, một thị trấn thuộc bang Johor. Cụ thể, bà Jati đã chia sẻ trên Facebook rằng Liu được cho là đã mất liên lạc sau khi đến chi nhánh ngân hàng Public Bank ở trung tâm thương mại Sutera Mall vào khoảng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 7 vừa qua. Nạn nhân cao khoảng 1m65 và mặc áo trắng cùng quần short xanh vào ngày mất tích.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Sin Chew vào ngày 4 tháng 8, bà Jati cho biết mình đã nhận được tin từ gia đình anh Liu vào ngày 3 tháng 8 rằng thi thể của anh đã được tìm thấy. Cũng trong ngày 4 tháng 8, bà đã kêu gọi công chúng ngừng chia sẻ các bài đăng và video liên quan đến việc phát hiện thi thể này. Bà cũng bày tỏ hy vọng công chúng sẽ thấu hiểu nỗi đau của gia đình và dành cho họ sự tôn trọng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương đang tiến hành thu thập bằng chứng từ các camera an ninh ở trong trung tâm thương mại để xác định hướng di chuyển của nạn nhân, phục vụ cho quá trình điều tra. Với việc nạn nhân bị trói chặt tay chân và tử vong ở dưới sông thì không loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng nhằm vào vị doanh nhân này. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết sẽ chưa công bố các chi tiết khi việc điều tra chưa hoàn tất.

(Theo Mothership)