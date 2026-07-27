Thi thể của Sukanya Thawichokkamthon, 30 tuổi, được phát hiện sau khi vướng vào một chiếc bè trên sông Kwai, Thái Lan.

Các điều tra viên hiện coi cái chết của cô là đáng nghi ngờ sau khi gia đình nữ người mẫu tỏ ra nghi ngờ trước giả thiết cô tự tử.

Nữ người mẫu kiêm người mẹ trẻ được nhìn thấy lần cuối khi gọi xe để đến Kanchanaburi, thuộc khu vực phía Tây Thái Lan, cách Bangkok khoảng 120km.

Sukanya Thawichokkamthon, 30 tuổi

Người tài xế khai với cơ quan chức năng rằng nữ người mẫu dường như đang tìm kiếm ai đó hoặc thứ gì đó sau khi ông thả cô xuống vào đêm muộn.

Có thông tin cho rằng Sukanya đang trong tình trạng say xỉn vào thời điểm đó.

Cảnh sát cho biết cô được một ngư dân phát hiện vào ngày hôm sau khi đang trôi trên mặt nước. Các sĩ quan có mặt tại hiện trường cho biết không có dấu hiệu bị tấn công rõ ràng trên cơ thể nạn nhân.

Xét nghiệm DNA đã xác nhận danh tính của nạn nhân sau khi chị gái cô đến hỗ trợ cảnh sát.

Các điều tra viên đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi toàn diện, đồng thời tiến hành phân tích dữ liệu camera an ninh trong khu vực.

Cảnh sát đang điều tra khẩn trương về cái chết của cô

Lực lượng chức năng đang ráo riết tìm kiếm túi xách và điện thoại đã mất tích của cô.

Gia đình cô kiên quyết bác bỏ khả năng cô tự tử, khẳng định Sukanya là một người mẹ rất yêu thương con trai nhỏ.

Nữ người mẫu sở hữu hơn 24,000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Nhiều người hâm mộ xót xa đã để lại những lời tưởng niệm dành cho cô.

Một người viết: "Tôi chưa từng nghĩ người đó lại là bạn. Hãy nghỉ ngơi yên bình nhé, Sukanya."

Một người khác bày tỏ: "Chúc bạn ngủ ngon."

Nguồn: The Sun