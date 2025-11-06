Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn hàng: Vinamake) do Công ty cổ phần Vinamake chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường bị xác định là hàng giả.

Theo Phó Cục trưởng Tạ Mạnh Hùng, kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy mẫu sản phẩm không chứa một số thành phần như công bố trên nhãn và bao bì. Căn cứ điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sản phẩm này được kết luận là “hàng giả”.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi để người dân, cơ sở kinh doanh không tiếp tục buôn bán, sử dụng sản phẩm vi phạm; đồng thời trả lại cơ sở cung ứng và báo cáo ngay với cơ quan chức năng nếu phát hiện sản phẩm tương tự trên thị trường.

Sản phẩm dầu gội bị thu hồi không chứa thành phần như công bố trên nhãn và bao bì. (Ảnh minh hoạ)

Các địa phương được chỉ đạo tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về mỹ phẩm giả, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.

Công ty cổ phần Vinamake phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ đại lý, nhà phân phối, thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước 28/11.

Riêng Sở Y tế Phú Thọ được yêu cầu phối hợp cơ quan chức năng giám sát quá trình thu hồi tại doanh nghiệp, báo cáo kết quả trước 12/12.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc ba sản phẩm khác của Vinamake gồm: DR. Hair Ginger Shampoo; Ginger Shampoo; Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa.

Cả ba mẫu trên đều bị cơ quan chức năng xác định là hàng giả với lý do không phát hiện các thành phần như đã công bố.

Động thái kiên quyết này, theo Cục Quản lý Dược, nhằm ngăn chặn mỹ phẩm giả lưu hành trên thị trường, bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng.