Ngày 21/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình vừa phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, hơn 500kg thịt bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Trước đó, tối 19/4, Phòng PC06 cùng Công an phường Long Bình kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo trái phép tại tổ 29, khu phố 33, phường Long Bình do ông Trần Huy Mạnh (SN 2000, thường trú tại địa chỉ trên) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con heo, tổng trọng lượng khoảng 140kg, có biểu hiện bị bệnh.

Tang vật bị thu giữ

Tại khu vực giết mổ, một tủ đông chứa khoảng 70kg thịt heo đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479kg thịt heo có tình trạng tương tự.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm. Ông Mạnh khai nhận số heo sống được mua tại chợ Tân Hiệp (Đồng Nai) với mục đích giết mổ, phân phối ra thị trường để kiếm lời; số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, sau đó trữ lại để bán.

Tổ công tác đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 1 tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, gồm 5 mẫu phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm và 2 mẫu huyết thanh để xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con heo tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định của pháp luật.